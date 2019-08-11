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    Добудет ли «Арсенал» в Туле первую победу в РПЛ-2019/20?

    «Арсенал» Тула — «Уфа». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч российской Премьер-лиги 11 августа 2019 года

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    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Уфа»
    Евгений Луценко
    В воскресенье, 11 августа, в пятом туре РПЛ тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с «Уфой». Начало игры — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Арсенал» Тула

    Обыграв в последнем своем матче «Тамбов» в гостях со счетом 1:0, «канониры» таким образом прервали свою 3-матчевую проигрышную серию.

    В этом отрезке «пряники» уступили дома «Ростову» (2:3) в рамках третьего тура РПЛ, а также дважды проиграли азербайджанскому «Нефтчи» во втором раунде отбора Лиги Европы: 0:1 — дома и 0:3 — на выезде.

    С семью очками после четырех туров российского первенства туляки расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, но такое же количество пунктов имеют еще четыре команды.

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  • 02/08/2019

    • В прошлом розыгрыше РПЛ «Арсенал» на своем поле выступал очень уверенно, что не скажешь об этом сезоне. В двух домашних встречах текущего чемпионата «пушкари» набрали всего лишь один пункт, забили три мяча, а пропустили на один больше.

    «Уфа»

    «Уфа» смогла сохранить свою прописку в вышке только по итогам стыковых встреч, где в 2-матчевой дуэли переиграла третью команду ФНЛ «Томь» — 2:0 и 0:1.

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    Начали эту Премьер-лигу уфимцы с двух поражений с одинаковым счетом 2:3. Сперва они были повержены «Уралом» в Екатеринбурге, а затем дома «Краснодаром».

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    Затем «горожане» обыграли «Крылья Советов» на своей территории 2:1, а в четвертом туре они поделили очки с ФК «Сочи» на его поле — 0:0.

    С четырьмя набранными баллами уфимский коллектив после четырех туров разместился на 12-й строке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    В прошлом чемпионате России в Туле эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в Уфе победил «Арсенал» — 2:1.

    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Уфа»

    В рамках РПЛ уфимцы не могут одержать выездную победу в последних 20 встречах. Прогнозируем, что и в этой игре им будет трудно рассчитывать на три очка.

    Предлагаем поставить на выигрыш туляков, которые постараются реабилитироваться перед своими болельщиками за позорный вылет из еврокубков. 0

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    «Арсенал» Тула — «Уфа». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч российской Премьер-лиги 11 августа 2019 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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