Зидан не посетил раздевалку «Реала» после разгрома от «Атлетико»

Главный тренерне посетил раздевалку своей команды после разгромного поражения отв игре Международного кубка чемпионов со счетом 3:7, сообщает AS.

По информации источника, сразу же после матча наставник «сливочных» отправился на пресс-конференцию. Ответив на вопросы прессы, француз направился в клубный автобус без посещения раздевалки команды.

47-летний специалист был очень зол, поэтому решил не накалять обстановку в коллективе после разгромного поражения от «матрасников». Отметим, что на пресс-конференции Зидан сказал, что «Реал» не должен пропускать по семь мячей.

Также главный тренер «Королевского клуба» выразил уверенность, что его команда проведет хороший сезон.

Свой следующий предсезонный матч «Реал» проведет 30 июля в Мюнхене, где в рамках Audi Cup сыграет против «Тоттенхэма». 0