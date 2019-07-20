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    Кононов: Расстроены, что пропустили в конце

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    Главнвй тренер «Спартака» Олег Кононов​ прокомментировал результат матча второго тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Интересная игра получилась. Результативная в первую очередь. Команды не засиживались в обороне. Первые минуты нам не удались, мы пропускали много атак. Затем мы перевели мяч на половину соперника, и временами удавалась та игра, какую хотим видеть. Расстроены, что пропустили в конце, но в этом матче обе команды хотели победить.

    Я очень недоволен тем периодом, когда мы вели в счете. Мы подошли в определенной степени готовности к чемпионате, и каждая игра, каждая тренировка очень важна для нас для усиления игры», — цитирует Кононова «Спорт-Экспресс». 0

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