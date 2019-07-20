Кононов: Расстроены, что пропустили в конце

Главнвй тренер​ прокомментировал результат матча второго тура чемпионата России с(2:2).

Олег Кононов ФК «Спартак» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Интересная игра получилась. Результативная в первую очередь. Команды не засиживались в обороне. Первые минуты нам не удались, мы пропускали много атак. Затем мы перевели мяч на половину соперника, и временами удавалась та игра, какую хотим видеть. Расстроены, что пропустили в конце, но в этом матче обе команды хотели победить.

Я очень недоволен тем периодом, когда мы вели в счете. Мы подошли в определенной степени готовности к чемпионате, и каждая игра, каждая тренировка очень важна для нас для усиления игры», — цитирует Кононова «Спорт-Экспресс». 0