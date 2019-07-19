«Ювентус» предложил «МЮ» трех игроков в обмен на Погба

продолжает претендовать на полузащитника, сообщает The Sun.

По информации источника, туринцы ради возвращения 26-летнего француза готовы предложить манкунианцам сразу трех игроков. Чемпион Италии готов отпустить в Англию защитника Жоау Канселу, а также полузащитников Блеза Матюиди и Дугласа Косту.

Руководство «старой сеньоры» полагает, что так им удастся убедить руководство «красных дьяволов» значительно снизить цену, выставленную за француза. Напомним, «МЮ», по различным сообщениям СМИ, требует за Погба не менее 200 миллионов евро.

Напомним, контракт французского игрока с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года. В сезоне-2018/19 футболист провел 47 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. 0