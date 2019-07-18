Де Лигт: Всегда нравилось, как итальянцы играют в защите

Нидерландский защитникобъяснил, почему выбрал, заявив, что ему всегда нравилось, как в Италии играют в обороне.

«Я всегда был очарован тем, как искусно итальянцы играют в обороне. Многие защитники, с которых я брал пример, являются итальянцами: Мальдини, Неста, Каннаваро, Барези, Ширеа... Я мог бы продолжать этот список. Я влюбился в то, как итальянцы обороняются», — сказал де Лигт, которого цитирует Football Italia.

«Мне грустно покидать "Аякс", с этим клубом я испытал как моменты радости, так и моменты разочарований. но в жизни случается так, что приходится идти разными дорогами», — добавил защитник.

Напомним, «Ювентус» заплатил за трансфер де Лигта 75 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. 0