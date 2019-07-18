«Ювентус» объявил о трансфере де Лигта

стал игроком, сообщает официальный сайт туринцев.

19-летний защитник подписал пятилетний контракт, до 30 июня 2024 года. Накануне он прошел медобследование в клубе.

«Аякс» получил за своего капитана сумму в размере 75 миллионов евро. Она может вырасти до 85,5 миллиона с учетом различных бонусов.

Ранее сообщалось, что в контракте де Лигта будут прописаны отступные в 150 миллионов.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за «Аякс», забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. 0