Состоялась жеребьевка второго раунда азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре, сообщает официальный сайт ФИФА.

Состоялась жеребьевка второго этапа отбора к ЧМ-2022 в Азии globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

На этом этапе 40 сборных разбиты на восемь групп по пять команд в каждой. Команды проведут двухкруговый турнир.

Группа A: Китай, Сирия, Филиппины, Мальдивы, Гуам.

Группа B: Австралия, Иордания, Китайский Тайбэй, Кувейт, Непал.

Группа C: Иран, Ирак, Бахрейн, Гонконг, Камбоджа.

Группа D: Саудовская Аравия, Узбекистан, Палестина, Йемен, Сингапур.

Группа E: Бангладеш, Оман, Индия, Афганистан, Катар.

Группа F: Япония, Киргизия, Таджикистан, Мьянма, Монголия.

Группа G: ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия.

Группа H: Южная Корея, Ливан, КНДР, Туркмения, Шри-Ланка.

Матчи этого раунда пройдут с 5 сентября 2019 года по 9 июня 2020 года.

Победители групп и четыре лучших команды из занявших вторые места попадут в третий раунд. Также они обеспечат себе место в финальной стадии Кубка Азии. 0