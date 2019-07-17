Состоялась жеребьевка второго этапа отбора к ЧМ-2022 в Азии

На этом этапе 40 сборных разбиты на восемь групп по пять команд в каждой. Команды проведут двухкруговый турнир.
Группа A: Китай, Сирия, Филиппины, Мальдивы, Гуам.
Группа B: Австралия, Иордания, Китайский Тайбэй, Кувейт, Непал.
Группа C: Иран, Ирак, Бахрейн, Гонконг, Камбоджа.
Группа D: Саудовская Аравия, Узбекистан, Палестина, Йемен, Сингапур.
Группа E: Бангладеш, Оман, Индия, Афганистан, Катар.
Группа F: Япония, Киргизия, Таджикистан, Мьянма, Монголия.
Группа G: ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия.
Группа H: Южная Корея, Ливан, КНДР, Туркмения, Шри-Ланка.
Матчи этого раунда пройдут с 5 сентября 2019 года по 9 июня 2020 года.
Победители групп и четыре лучших команды из занявших вторые места попадут в третий раунд. Также они обеспечат себе место в финальной стадии Кубка Азии. 0