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    Состоялась жеребьевка второго этапа отбора к ЧМ-2022 в Азии

    Чемпионат мира по футболу-2022 Сборная Австралии Сборная Японии Сборная Южной Кореи Сборная КНДР Сборная Саудовской Аравии
    Состоялась жеребьевка второго раунда азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре, сообщает официальный сайт ФИФА.

    Состоялась жеребьевка второго этапа отбора к ЧМ-2022 в Азии
    Состоялась жеребьевка второго этапа отбора к ЧМ-2022 в Азии

    На этом этапе 40 сборных разбиты на восемь групп по пять команд в каждой. Команды проведут двухкруговый турнир.

    Группа A: Китай, Сирия, Филиппины, Мальдивы, Гуам.

    Группа B: Австралия, Иордания, Китайский Тайбэй, Кувейт, Непал.

    Группа C: Иран, Ирак, Бахрейн, Гонконг, Камбоджа.

    Группа D: Саудовская Аравия, Узбекистан, Палестина, Йемен, Сингапур.

    Группа E: Бангладеш, Оман, Индия, Афганистан, Катар.

    Группа F: Япония, Киргизия, Таджикистан, Мьянма, Монголия.

    Группа G: ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия.

    Группа H: Южная Корея, Ливан, КНДР, Туркмения, Шри-Ланка.

    Матчи этого раунда пройдут с 5 сентября 2019 года по 9 июня 2020 года.

    Победители групп и четыре лучших команды из занявших вторые места попадут в третий раунд. Также они обеспечат себе место в финальной стадии Кубка Азии. 0

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