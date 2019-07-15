«Локомотив» — «Рубин»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью с казанским(1:1) в матче 1-го тура чемпионата России.

На 22-й минуте в ворота казанцев был назначен пенальти за фол на Жемалетдинове. К «точке» подошел Антон Миранчук, после удара которого мяч отскочил от перекладины обратно в центр штрафной, где борьбу за него выиграли защитники «Рубина».

На 66-й минуте хозяева заработали опасный стандарт. Алексей Миранчук идеально выполнил удар со штрафного и закрутил мяч над «стенкой» в ближнюю девятку, открыв счет.

А на 76-й минуте счет сравнялся. Данченко удачно навесил в штрафную «Локо» с правого фланга. Мяч высоко отскочил от газона, а Хвича Кварацхелия здорово подстроился, пробив головой по высокой дуге под дальнюю штангу, к чему Гилерме не был готов.

Отметим, что Кварацхелия выступал за «Локо» на правах аренды во второй половине минувшего сезона.