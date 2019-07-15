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    «Локо» сыграл вничью с «Рубином», Миранчук не забил пенальти

    «Локомотив» — «Рубин»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 22-й минуте в ворота казанцев был назначен пенальти за фол на Жемалетдинове. К «точке» подошел Антон Миранчук, после удара которого мяч отскочил от перекладины обратно в центр штрафной, где борьбу за него выиграли защитники «Рубина».

    На 66-й минуте хозяева заработали опасный стандарт. Алексей Миранчук идеально выполнил удар со штрафного и закрутил мяч над «стенкой» в ближнюю девятку, открыв счет.

    А на 76-й минуте счет сравнялся. Данченко удачно навесил в штрафную «Локо» с правого фланга. Мяч высоко отскочил от газона, а Хвича Кварацхелия здорово подстроился, пробив головой по высокой дуге под дальнюю штангу, к чему Гилерме не был готов.

    Отметим, что Кварацхелия выступал за «Локо» на правах аренды во второй половине минувшего сезона.

    РПЛ. 1-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (0:0)
    Голы: Ал.Миранчук, 66 (1:0). Кварацхелия, 76 (1:1)Нереализованный пенальти: Ант.Миранчук, 23 (штанга)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Эдер (Коломейцев, 58)«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов, Давиташвили (Кварацхелия, 66), Иг.Коновалов, Могилевец (Закиров, 70), Подберезкин (Степанов, 88), Башкиров, МарковПредупреждения: Уремович, 18. Ант.Миранчук, 35. Денисов, 82. Мурило, 90+2. Марков, 90+2
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