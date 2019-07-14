Лунев займет место в воротах «Зенита» в матче с «Тамбовом»

Андрей Лунев
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Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Зенит»: Лунев, Сантос, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: М. Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Нобоа, Сутормин, Мусаев, Мак, Ригони, Барриос, Джорджевич.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Кулик, Кленкин, Чернышов, Бенито, Усман, Костюков.