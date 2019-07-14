Лунев займет место в воротах «Зенита» в матче с «Тамбовом»

Стали известны составы «Зенита» и «Тамбова» на матч первого тура российской Премьер-лиги.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит»: Лунев, Сантос, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Нобоа, Сутормин, Мусаев, Мак, Ригони, Барриос, Джорджевич.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Кулик, Кленкин, Чернышов, Бенито, Усман, Костюков.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0