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    «Зенит» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 14 июля 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Тамбов
    Прогноз на «Зенит» — «Тамбов»
    Футболисты «Зенита»
    В воскресенье, 14 июля, в перовом туре российской Премьер-лиги сезона 2019/20 действующий чемпион «Зенит» дома примет новичка «Тамбов». Матч, который пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Июля 2019 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Тамбов Тамбов
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 17.00
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    «Зенит»

    «Зенит» по итогам минувшего чемпионата выиграл золотые медали, обогнав второй «Локомотив» на восемь очков. И теперь на пару с «железнодорожниками» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

    При подготовке к новому сезону «сине-бело-голубые» провели четыре контрольные поединка, где одержали во всех победы, пропустив в этих встречах всего лишь один гол.

    Питерцы поочередно на полях Австрии одолели местный «Вакер Инсбрук» (6:1), болгарский «Левски» (1:0), венгерский «Гонвед» (3:0) и сербскую «Црвену Звезду» (1:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Также подопечные Сергая Семака успели провести один официальный матч, сыграв в Суперкубке России, где уступили «Локомотиву» со счетом 2:3, при дубле Азмуна.

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    «Тамбов»

    «Тамбов» выиграл первенство первой российской лиги и повысился в классе. В 38 матчах ФНЛ тамбовцы набрали 73 очка, опередив второй ФК «Сочи» на четыре балла.

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    «Волки» провели в межсезонье шесть товарищеских матчей, в которых выиграли в пяти из них при одном ничейном результате.

    Переиграть удалось ряд команд из Белоруссии, представляющие разные дивизионы. Ничья состоялась с казанским «Рубином» — 0:0.

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    • Клуб из Тамбова подписал в летнее трансферное окно 17 футболистов. Среди пополнений стоит выделить аренду хавбека Хосонова у ЦСКА и покупку защитника «Оренбурга» Ойеволе, а также подписания рада игроков из «Анжи».

    В 2016 году эти команды играли в Кубке России. И тогда «Зенит» разгромил «Тамбов» в гостях со счетом 5:0.

    Прогноз на «Зенит» — «Тамбов»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зенита» — 1.20, победа «Тамбова» — 16.00, ничья — 6.70.

    Прогнозируем, что питерцы стартуют в чемпионате с победы над новичком с разницей в несколько мячей.

    Также считаем, что гости не смогут забить чемпиону. 0

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    «Зенит» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 14 июля 2019 года. Прогноз на «Зенит» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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