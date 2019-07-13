«Урал» — «Уфа»: счет матча 3:2, обзор голов

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над(3:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

Счет в матче открыли на 14-й минуте хозяева. Эль-Кабир выполнил подачу с углового, Эрик Бикфалви оторвался от соперника и пробил головой под перекладину ворот «Уфы» — Чернов не дотянулся.

На 49-й минуте уральцы удвоили преимущество. Аугустыняк разогнал атаку, дошёл до штрафной «Уфы», пробил и попал в защитника. Кулаков подкараулил отскок и выполнил подачу, а Бикфалви головой переправил мяч в сетку ворот.

На 76-й минуте гости отквитали один мяч. Тилл пробил из-за пределов штрафной, Андрей Козлов опередил защитника, подставил ногу и переправил мяч в сетку ворот.

На 82-й минуте ошиблись уфимцы, Ильин тут же сделал передачу вразрез, Юрий Бавин выскочил на ворота, убрал голкипера и поразил пустые ворота.

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На 86-й минуте в ворота «Урала» был назначен пенальти за фол Егорычева против Игбуна. Даниил Фомин с «точки» пробил точно в нижний угол, Годзюр не угадал направление удара.

«Урал» набрал 3 очка и временно возглавил таблицу РПЛ, а «Уфа» осталась на последней строчке с 0 очков.