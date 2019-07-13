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    Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Уфой»

    «Урал» — «Уфа»: счет матча 3:2, обзор голов

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    Екатеринбургский «Урал» одержал домашнюю победу над «Уфой» (3:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли на 14-й минуте хозяева. Эль-Кабир выполнил подачу с углового, Эрик Бикфалви оторвался от соперника и пробил головой под перекладину ворот «Уфы» — Чернов не дотянулся.

    На 49-й минуте уральцы удвоили преимущество. Аугустыняк разогнал атаку, дошёл до штрафной «Уфы», пробил и попал в защитника. Кулаков подкараулил отскок и выполнил подачу, а Бикфалви головой переправил мяч в сетку ворот.

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    • На 76-й минуте гости отквитали один мяч. Тилл пробил из-за пределов штрафной, Андрей Козлов опередил защитника, подставил ногу и переправил мяч в сетку ворот.

    На 82-й минуте ошиблись уфимцы, Ильин тут же сделал передачу вразрез, Юрий Бавин выскочил на ворота, убрал голкипера и поразил пустые ворота.

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    На 86-й минуте в ворота «Урала» был назначен пенальти за фол Егорычева против Игбуна. Даниил Фомин с «точки» пробил точно в нижний угол, Годзюр не угадал направление удара.

    «Урал» набрал 3 очка и временно возглавил таблицу РПЛ, а «Уфа» осталась на последней строчке с 0 очков.

    РПЛ. 1-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» — 3:2 (1:0)
    Голы: Бикфалви, 14 (1:0). Бикфалви, 49 (2:0). Козлов, 76 (2:1). Бавин, 81 (3:1). Фомин, 86 — с пенальти (3:2)«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Р.Емельянов, Меркулов, Егорычев (Фидлер, 90), Бумаль, Аугустыняк, Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 80), Панюков (Ильин, 69)«Уфа»: Чернов, Сухов, Йокич, Табидзе, Аликин, Алиев (Гиоргобиани, 80), Сысуев (Д.С.Емельянов, 66), Фомин, Карп (Тилль, 72), Игбун, КозловПредупреждение: Сысуев, 58
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