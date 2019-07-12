«Витесс» Слуцкого подписал игрока сборной Голландии

Ришедли Базур
globallookpress.com
22-летний игрок подписал контракт на три года, став пятым приобретением «желто-черных» за лето.
Ранее Базур защищал цвета «Аякса», «Вольфсбурга», «Порту», а вторую половину сезона-2018/19 провел в «Утрехте». В составе последних он отыграл 14 матчей и забил три мяча.
Также на счету игрока пять матчей за сборную Голландии.
Напомним, что «Витесс» тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Голландии. 0