Месси грозит отстранение от сборной на два года

Лионель Месси
globallookpress.com
По информации издания, форварда могут наказать за критику Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Если КОНМЕБОЛ утвердит такое наказание, то Месси пропустит Кубок Америки-2020, который пройдет в Аргентине и Колумбии, а также матчи отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.
Накануне Аргентина обыграла Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки-2019. В первом тайме Месси получил красную карточку. Лео не пришел на церемонию награждения, обвинив организаторов турнира в коррупции и помощи хозяевам соревнований сборной Бразилии. 0