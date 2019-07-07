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    Месси грозит отстранение от сборной на два года

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    Нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси грозит отстранение от национальной команды на два года, информирует AS.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По информации издания, форварда могут наказать за критику Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

    Если КОНМЕБОЛ утвердит такое наказание, то Месси пропустит Кубок Америки-2020, который пройдет в Аргентине и Колумбии, а также матчи отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.

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