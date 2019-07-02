«Порту» обошел «Зенит» в борьбе за Диаса

Полузащитник сборной Колумбии и «Атлетико Хуниор»продолжит карьеру в Португалии, сообщает Мaisfutebol.

Как утверждает источник, стороны уже согласовали детали сделки. Португальцы заплатят семь миллионов евро за 80 процентов прав на колумбийского футболиста. Соглашение с хавбеком будет рассчитано на пять лет.

Таким образом, «Порту» выиграл борьбу за Диаса у «Зенита», который также хотел подписать колумбийца.

В текущем сезоне Луис провел за «Атлетико Хуниор» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

На Кубке Америки-2019 вместе со сборной Колумбии он дошел до 1/4 финала, где в серии пенальти его команда уступила команде Чили (4:5). 0