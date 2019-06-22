​На Адебайора претендует три клуба АПЛ

Нападающийможет вернуться в чемпионат Англии, сообщает The Sun.

По информации источника, в услугах 35-летнего форварда заинтересованы три клуба АПЛ — «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорд» и «Вест Хэм». Также интерес к Адебайору проявляет шотландский «Селтик» и несколько итальянских клубов.

Напомним, что последним клубом, за который выступал Адебайор, был «Истанбул Башакшекир», где он играл с 2017 года и провел 76 матчей, забив 28 голов. Он покинул турецкую команду 20 июня.

Также в разное время тоголезец выступал за «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Мец». 0