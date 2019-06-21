Срна завершил карьеру

Дарио Срна
ФК Шахтер
Об этом Срна сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве.
Срна решил не продлевать контракт с итальянским «Кальяри».
Ранее официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что Срна войдет в тренерский штаб Луиша Каштру.
«Кальяри» предложил новый контракт еще в конце прошлого года. Но я почувствовал в себе силу — вернуться в «Шахтер». Долго откладывал это решение, пока не позвонил директор. Еще подумал — лучше буду работать в «Шахтере», чем играть«, — цитирует Срну Tribuna.com.
Напомним, Срна провел карьеру в трех клубах: "Хайдуке", "Шахтере" и "Кальяри". Защитник является рекордсменом "Шахтера" и сборной Хорватии по количеству матчей. 0