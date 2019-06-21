ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахКАН-2019. Пять фактов о расширенном турнире
  • 16:13
    • «Спартак» пытается подписать Мирзова
  • 15:57
    • Медведев стал полуфиналистом турнира в Лондоне
  • 15:27
    • «Спартак» подписал аргентинского нападающего
  • 14:22
    • Поветкин проведет следующий бой в Саудовской Аравии
  • 14:04
    • Коутиньо готов перейти в ПСЖ — СМИ
    Все новости спорта

    Срна завершил карьеру

    Шахтер Донецк Премьер-лига (Украина) Футбол Украины
    Экс-защитник сборной Хорватии Дарио Срна завершил карьеру футболиста.

    Дарио Срна
    Дарио Срна

    Об этом Срна сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве.

    Срна решил не продлевать контракт с итальянским «Кальяри».

    Ранее официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что Срна войдет в тренерский штаб Луиша Каштру.

    «Кальяри» предложил новый контракт еще в конце прошлого года. Но я почувствовал в себе силу — вернуться в «Шахтер». Долго откладывал это решение, пока не позвонил директор. Еще подумал — лучше буду работать в «Шахтере», чем играть«, — цитирует Срну Tribuna.com.

    Напомним, Срна провел карьеру в трех клубах: "Хайдуке", "Шахтере" и "Кальяри". Защитник является рекордсменом "Шахтера" и сборной Хорватии по количеству матчей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Месси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогресса
  • Вчера в 23:40
    •
  • Прогноз
  • Франция U21 — Хорватия U21
  • 2.12
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остудит ли Англия пыл Румынии?
  • Англия U21 — Румыния U21. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Французы оставят Хорватию с нулем
  • Франция U21 — Хорватия U21. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Фараоны» начнут КАН-2019 в эконом-режиме
  • Египет — Зимбабве. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Не ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой«Бело-голубые» рискуют не выйти в четвертьфинал Кубка Америки Вчера в 14:380
  • 12:50
    • «Челси» назначил Чеха на должность технического советника
  • 16:46
    • Срна завершил карьеру
  • 15:42
    • Хачанов покинул турнир в Халле
    Неймар Футбол История Неймара и ПСЖ почти окончена. Ставка на бразильца не сыгралаПроект парижан, построенный вокруг бразильца, не сработал 19/06/2019 в 19:190
  • Экспресс дня

  • Салах и компания разомнутся на Зимбабве
  • 4.08
    •
  • 13:35
    • Голкипер «Далянь Ифан» публично раскритиковал Феррейру Карраско
  • 13:35
    • Перу — Бразилия: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки
  • 13:20
    • «Милан» и «Интер» построят новый стадион
    Денис Глушаков Футбол Лето перемен «Спартака». Глушаков и Комбаров покинули «красно-белых»Реакция спортивных СМИ об уходе Глушакова и Комбарова из «Спартака» Вчера в 11:560
  • 10:49
    • Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом
  • 10:29
    • Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
  • 09:17
    • «Вегас» задумался об обмене Гусева
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие