Срна завершил карьеру

Экс-защитникзавершил карьеру футболиста.

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Об этом Срна сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве.

Срна решил не продлевать контракт с итальянским «Кальяри».

Ранее официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что Срна войдет в тренерский штаб Луиша Каштру.

«Кальяри» предложил новый контракт еще в конце прошлого года. Но я почувствовал в себе силу — вернуться в «Шахтер». Долго откладывал это решение, пока не позвонил директор. Еще подумал — лучше буду работать в «Шахтере», чем играть«, — цитирует Срну Tribuna.com.

Напомним, Срна провел карьеру в трех клубах: "Хайдуке", "Шахтере" и "Кальяри". Защитник является рекордсменом "Шахтера" и сборной Хорватии по количеству матчей. 0