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    Сборная США разгромила Гайану на Кубке КОНКАКАФ

    США — Гайана: счет матча 4:0, обзор голов

    Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 Сборная США Сборная Панамы
    Сборная США разгромила команду Гайаны в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ.

    Футболист борной США
    Футболист борной США

    Встреча группы D, которая прошла в американском городе Сент-Пол, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

    В составе победителей Тайлер Бойд оформил дубль, а также по голу забили Пол Арриола и Гьяси Зардес.

    В другом матче этой группы сборная Панамы выиграла у Тринидада и Тобаго — 2:0. Мячи забили Армандо Купер и Эдгар Барсенас.

    США и Панама набрали по три очка и делят 1-2 места в группе D. Во втором туре американцы сыграют с Тринидадом и Тобаго, а Гайана — с Панамой.

    Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа D. 1 тур
    США — Гайана — 4:0 (1:0)
    Голы: Арриола, 28 (1:0). Бойд, 51 (2:0). Зардес, 55 (3:0). Бойд, 81 (4:0)
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