США — Гайана: счет матча 4:0, обзор голов

Футболист борной США
globallookpress.com
Встреча группы D, которая прошла в американском городе Сент-Пол, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
В составе победителей Тайлер Бойд оформил дубль, а также по голу забили Пол Арриола и Гьяси Зардес.
В другом матче этой группы сборная Панамы выиграла у Тринидада и Тобаго — 2:0. Мячи забили Армандо Купер и Эдгар Барсенас.
США и Панама набрали по три очка и делят 1-2 места в группе D. Во втором туре американцы сыграют с Тринидадом и Тобаго, а Гайана — с Панамой.
Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа D. 1 тур
США — Гайана — 4:0 (1:0)
Голы: Арриола, 28 (1:0). Бойд, 51 (2:0). Зардес, 55 (3:0). Бойд, 81 (4:0)