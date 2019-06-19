США — Гайана: счет матча 4:0, обзор голов

Сборнаяразгромила командув матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ.

Встреча группы D, которая прошла в американском городе Сент-Пол, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В составе победителей Тайлер Бойд оформил дубль, а также по голу забили Пол Арриола и Гьяси Зардес.

В другом матче этой группы сборная Панамы выиграла у Тринидада и Тобаго — 2:0. Мячи забили Армандо Купер и Эдгар Барсенас.

США и Панама набрали по три очка и делят 1-2 места в группе D. Во втором туре американцы сыграют с Тринидадом и Тобаго, а Гайана — с Панамой.