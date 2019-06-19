Бразилия — Венесуэла: счет матча 0:0

Бразилия — Венесуэла
globallookpress.com
Отметим, в этом поединке арбитр отменил три гола бразильцев, два из них при помощи системы видеопомощи (VAR).
В другом матче этой группы сборная Перу первой пропустила, но все равно обыграла команду Боливии — 3:1.
В составе Перу гол и голевую передачу на свое имя записал форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, еще по мячу забили Хосе Паоло Герреро и Эдисон Флорес. В составе Боливии отличился Марсело Морено.
Бразильцы после двух туров набрали четыре очка и делят 1-2 места в таблице группы А с Перу. Венесуэла (2 очка) занимает 3-ю позицию, на 4-м месте — Боливия (0).
В третьем туре Бразилия сыграет с Перу, а Венесуэла — с Боливией. Оба матча пройдут 22 июня и начнутся в 22:00.
Кубок Америки. Группа A. 2 тур
Бразилия — Венесуэла — 0:0
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Филипе Луис, Маркиньюс, Коутинью, Каземиру (Фернандинью, 57), Артур, Роберту Фирмину, Нерес (Эвертон, 72), Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46)Венесуэла: Фариньес, Росалес, Вильянуэва, Осорио, Эрнандес, Ринкон, Мачис (Фигера, 76), Мурильо, Эррера (Сотельдо, 66), Морено, Рондон (Мартинес, 85)Предупреждения: Мурильо, 37. Каземиру, 41. Фигера, 90+1