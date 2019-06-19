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    Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу, Перу одолел Боливию

    Бразилия — Венесуэла: счет матча 0:0

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Бразилии Сборная Венесуэлы Сборная Боливии Сборная Перу Календарь Кубка Америки-2019
    Сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу в матче второго тура группового этапа Кубка Америки-2019 — 0:0.

    Бразилия — Венесуэла
    Бразилия — Венесуэла

    Отметим, в этом поединке арбитр отменил три гола бразильцев, два из них при помощи системы видеопомощи (VAR).

    В другом матче этой группы сборная Перу первой пропустила, но все равно обыграла команду Боливии — 3:1.

    В составе Перу гол и голевую передачу на свое имя записал форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, еще по мячу забили Хосе Паоло Герреро и Эдисон Флорес. В составе Боливии отличился Марсело Морено.

    Бразильцы после двух туров набрали четыре очка и делят 1-2 места в таблице группы А с Перу. Венесуэла (2 очка) занимает 3-ю позицию, на 4-м месте — Боливия (0).

    В третьем туре Бразилия сыграет с Перу, а Венесуэла — с Боливией. Оба матча пройдут 22 июня и начнутся в 22:00.

    Кубок Америки. Группа A. 2 тур
    Бразилия — Венесуэла — 0:0
    Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Филипе Луис, Маркиньюс, Коутинью, Каземиру (Фернандинью, 57), Артур, Роберту Фирмину, Нерес (Эвертон, 72), Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46)Венесуэла: Фариньес, Росалес, Вильянуэва, Осорио, Эрнандес, Ринкон, Мачис (Фигера, 76), Мурильо, Эррера (Сотельдо, 66), Морено, Рондон (Мартинес, 85)Предупреждения: Мурильо, 37. Каземиру, 41. Фигера, 90+1
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