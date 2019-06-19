Бразилия — Венесуэла: счет матча 0:0

Сборнаяне смогла обыгратьв матче второго тура группового этапа Кубка Америки-2019 — 0:0.

Отметим, в этом поединке арбитр отменил три гола бразильцев, два из них при помощи системы видеопомощи (VAR).

В другом матче этой группы сборная Перу первой пропустила, но все равно обыграла команду Боливии — 3:1.

В составе Перу гол и голевую передачу на свое имя записал форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, еще по мячу забили Хосе Паоло Герреро и Эдисон Флорес. В составе Боливии отличился Марсело Морено.

Бразильцы после двух туров набрали четыре очка и делят 1-2 места в таблице группы А с Перу. Венесуэла (2 очка) занимает 3-ю позицию, на 4-м месте — Боливия (0).

В третьем туре Бразилия сыграет с Перу, а Венесуэла — с Боливией. Оба матча пройдут 22 июня и начнутся в 22:00.