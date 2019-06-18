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    Бразилия — Венесуэла: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Бразилии Сборная Венесуэлы Календарь Кубка Америки-2019
    19 июня в 03:30 по мск Бразилия сыграет с Венесуэлой в рамках 2 тура групповой стадии Кубка Америки 2019 года. Команды встретятся в Сальвадоре на арене «Фонте Нова».

    Роберто Фирмино
    Роберто Фирмино

    Бразильцы сумели одержать первые 3 очка на турнире. В прошлой игре команда много атаковала, но реальная угроза у ворот Боливии стала возникать уже во втором тайме. В итоге Коутиньо сумели забить дважды подряд, а жирную точку в матче поставил Эвертон. Бразилия будет идти вперед и в этот раз, поскольку сборной надо исправляться за провал на Копа Америка 2016 года, когда «желто-зеленые» не вышли с группы.

    Венесуэла сыграла в первом матче вничью с Перу. Поединок оказался для «красных» довольно тяжелым. К взятию ворот намного ближе был соперник, поэтому то, что в активе венесуэльцев есть хотя бы один балл, можно считать успехом. Если гостям удастся удержаться и в этот раз, они смогут рассчитывать на выход из группы A хотя бы с третьей строчки. Хотя все будет зависеть от ряда факторов.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    1.16 и 21.0 — в соперника сборной Бразилии мало кто верит. Даже ничья кажется маловероятной — коэффициент составляет 7.80.

    Редакция LiveSport.Ru предложила свое видение развития событий в прогнозе на матч Бразилия — Венесуэла. Коэффициент высокий и составляет 3.10.

    Матч ТВ и Матч Футбол будут вести прямую телевизионную трансляцию этого футбольного события. Также в текстовом онлайн-режиме предоставит всю важную информацию о матче сайт LiveCup.Run. 0

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