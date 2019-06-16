Экс-футболист ЦСКА может продолжить карьеру в «Сампдории»

Бывший нападающий московскогоможет вернуться в Италию, сообщает Goal.

По информации источника, услуги 28-летнего форварда были предложены «Сампдории». Вопрос с трансфером может быть утвержден на следующей неделе, когда в должность главного тренера команды должен будет вступить Эусебио Ди Франческо.

Ранее Эрнандес выступал в Италии за «Палермо». С 2009 по 2014 год он провел за сицилийскую команду 122 матча и забил 36 голов.

Напомним, что Эрнандес перешел в московский клуб в августе 2018 года из английского «Халла», 28-летний нападающий стал первым уругвайским футболистом в ЦСКА.

В составе российского клуба он провел 15 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В мае он расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон. 0