Маттеус: Роналду сказал, что хотел бы видеть Хамеса в «Ювентусе»

Бывший футболист «Баварии»поделился мнением о будущем полузащитника

Ранее сообщалось, что на 27-летнего колумбийца претендуют «Ювентус» и «Наполи».

«Мы с Хамесом поболтали две недели назад, это было во время празднования титула "Баварии". Я вижу его в "Ювентусе".

Он очень близок к Роналду и сказал, что общается с ним. Криштиану сказал, что хотел бы видеть его в "Ювентусе".

Я могу понять, почему: Хамес может дать Роналду много передач. Они оба будут сиять», — сказал Маттеус Football Italia.

Напомним, что Роналду и Родригес играли вместе в «Реале» с 2014 по 2017 год. 0