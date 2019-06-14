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    Маттеус: Роналду сказал, что хотел бы видеть Хамеса в «Ювентусе»

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    Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о будущем полузащитника Хамеса Родригеса.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    Ранее сообщалось, что на 27-летнего колумбийца претендуют «Ювентус» и «Наполи».

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    • «Мы с Хамесом поболтали две недели назад, это было во время празднования титула "Баварии". Я вижу его в "Ювентусе".

    Он очень близок к Роналду и сказал, что общается с ним. Криштиану сказал, что хотел бы видеть его в "Ювентусе".

    Я могу понять, почему: Хамес может дать Роналду много передач. Они оба будут сиять», — сказал Маттеус Football Italia.

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