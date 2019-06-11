Швеция одолела Чили на женском ЧМ-2019, голландки обыграли Новую Зеландию

уступила(0:2) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в группе F.

Счет на 83-й минуте открыла шведка Косовар Асллани, а на 90-й минуте победную точку поставила Мадалин Яноги.

Отметим, что во второй половине матча начался сильный ливень, из-за чего судья принял решение прервать игру на 72-й минуте второго тайма. Перерыв продлился более 40 минут.

Во втором туре группового этапа, который состоится 16 июня, Чили сыграет со сборной США, а Швеция встретится с командой Таиланда.

Ранее в матче группы Е сборная Голландии одержала победу над командой Новой Зеландии — 1:0.

Единственный гол в матче был забит в дополнительное время второго тайма. Автором мяча стала Йилл Рорд.

Во втором туре группового этапа, который состоится 15 июня, Голландия сыграет со сборной Камеруна, а Новая Зеландия встретится с командой Канады. 0