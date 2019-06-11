ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аллисон10 лучших вратарей Европы прямо сейчас
  • 20:30
    • Дзюба сыграет в атаке сборной России против Кипра
  • 22:22
    • Дасаев: Обидно, что первым номером сборной России стал натурализованный игрок
  • 20:39
    • Украина пробилась в финал молодежного ЧМ-2019, обыграв Италию
  • 19:53
    • Казахстан забил четыре мяча Сан-Марино
  • 16:36
    • IBU опубликовал изменения в правилах
    Все новости спорта

    Швеция одолела Чили на женском ЧМ-2019, голландки обыграли Новую Зеландию

    Сборная Чили Сборная Швеции Сборная Голландии Сборная Новой Зеландии
    Женская сборная Чили уступила команде Швеции (0:2) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в группе F.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 83-й минуте открыла шведка Косовар Асллани, а на 90-й минуте победную точку поставила Мадалин Яноги.

    Отметим, что во второй половине матча начался сильный ливень, из-за чего судья принял решение прервать игру на 72-й минуте второго тайма. Перерыв продлился более 40 минут.

    Во втором туре группового этапа, который состоится 16 июня, Чили сыграет со сборной США, а Швеция встретится с командой Таиланда.

    Ранее в матче группы Е сборная Голландии одержала победу над командой Новой Зеландии — 1:0.

    Единственный гол в матче был забит в дополнительное время второго тайма. Автором мяча стала Йилл Рорд.

    Во втором туре группового этапа, который состоится 15 июня, Голландия сыграет со сборной Камеруна, а Новая Зеландия встретится с командой Канады. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Двери в Лигу чемпионов закрываются? Россию напугали реформой
  • 18:58
    •
  • Прогноз
  • Кубок Америки-2019
  • 2.10
  • 15/06/2019 в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сыграет ли недооценка соперника против России в матче с Кипром?
  • Россия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Покусится ли Шотландия на лидерство бельгийцев в группе I?
  • Бельгия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Германия должна без проблем справиться с Эстонией
  • Германия — Эстония. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Нелсон Семеду Футбол Трансферный дайджест. 4 — 10 июняКуда собрался защитник «Барселоны», что мешает игроку «Лиона» перейти в «Реал», готов ли к европейскому вызову лучший бомбардир РПЛ другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:160
  • 15:16
    • «Спартаку» приписывают интерес к сыну Георге Хаджи
  • 15:06
    • Игрок «Локомотива» договорился о заключении контракта с турецким клубом
  • 14:52
    • Де Лигт примет решение о будущем в отпуске
    ЦСКА — чемпион Единой Лиги ВТБ 2018-2019 Баскетбол Старый новый чемпион. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ сезона-2018/19СМИ — о победе ЦСКА в Единой лиге ВТБ сезона-2018/19 11:420
  • Экспресс дня

  • Смогут ли россияне одержать еще одну разгромную победу?
  • 2.73
    •
  • 22:01
    • «Торпедо» подписало Рязанцева
  • 21:54
    • Швеция одолела Чили на женском ЧМ-2019, голландки обыграли Новую Зеландию
  • 21:36
    • Жирков уже решил для себя, что остается в «Зените», сообщил Медведев
    Роналду выиграл третий трофей за год Футбол Португалия установила гегемонию в ЕвропеРеакция прессы на победу Португалии в Лиге наций Вчера в 15:160
  • 12:00
    • Фонсека — главный тренер «Ромы»
  • 10:51
    • «Локомотив» планирует усилиться футболистом «Крузейро»
  • 21:27
    • Олимпийский чемпион Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие