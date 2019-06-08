Россия забила 9 мячей Сан-Марино, Дзюба оформил покер

одержала домашнюю победу над(9:0) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.

Покер в составе сборной России на свой счет записал Артем Дзюба (31-я, 73-я, 76-я и 88-я минуты), дублем отличился Федор Смолов (77, 83), по голу забили Федор Кудряшов (36) и Антон Миранчук (41).

Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Сан-Марино Микеле Чеволи (28).

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После этой победы российская команда, набрав шесть очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице группы I. Лидирует по дополнительным показателям Бельгия, у которой 6 очков и игра в запасе.

В следующем матче квалификационного этапа сборная России 11 июня встретится с командой Кипра. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 21:45 по московскому времени.