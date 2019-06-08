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    Россия забила 9 мячей Сан-Марино, Дзюба оформил покер

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Сборная России одержала домашнюю победу над командой Сан-Марино (9:0) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Покер в составе сборной России на свой счет записал Артем Дзюба (31-я, 73-я, 76-я и 88-я минуты), дублем отличился Федор Смолов (77, 83), по голу забили Федор Кудряшов (36) и Антон Миранчук (41).

    Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Сан-Марино Микеле Чеволи (28).

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    После этой победы российская команда, набрав шесть очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице группы I. Лидирует по дополнительным показателям Бельгия, у которой 6 очков и игра в запасе.

    В следующем матче квалификационного этапа сборная России 11 июня встретится с командой Кипра. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Евро-2020. Группа I. 4-й тур
    Россия — Сан-Марино — 9:0 (4:0)
    Голы: Чеволи, 25 — в свои ворота (1:0). Дзюба, 31 — с пенальти (2:0). Кудряшов, 36 (3:0). Ант.Миранчук, 41 (4:0). Дзюба, 73 (5:0). Дзюба, 76 (6:0). Смолов, 77 (7:0). Смолов, 83 (8:0). Дзюба, 88 (9:0)Нереализованный пенальти: Дзюба, 76 (вратарь)Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Головин, Зобнин (Баринов, 72), Оздоев, Ант.Миранчук (Смолов, 60), Ал.Миранчук (Ионов, 60), ДзюбаСан-Марино: Э.Бенедеттини, М.Баттистини, Чеволи, Ф.Витаиоли, Грандони, Палацци (Чензони, 50), Э.Голинуччи, А.Голинуччи (Лунадеи, 64), Ринальди (Томассини, 56), Муларони, М.ВитаиолиПредупреждения: Ринальди, 12. Муларони, 17
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