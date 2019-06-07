Стал известен проект календаря ФНЛ-2019/20

Одобрен проект календаря первенства ФНЛ в сезоне-2019/20, сообщается на официальном сайте лиги.

В 1-м туре соревнования состоятся следующие матчи:

7 июля:

«Чайка» — «Чертаново»

«Факел» — «Торпедо» (Москва)

«Балтика» — «Спартак-2»

«СКА-Хабаровск» — «Шинник»

«Мордовия» — «Нефтехимик»

«Нижний Новгород» — «Томь»

«Луч» — «Химки»

«Авангард» — «Ротор»

«Текстильщик» — «Енисей»

9 июля:

«Армавир» — «Краснодар-2»

До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 23 ноября.

Весной турнир возобновится 9 марта 2020 года, а заключительный 38-й тур первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 16 мая 2020 года.

Переходные матчи с командами РПЛ состоятся 21 и 24 мая 2020 года. 0