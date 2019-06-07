Стал известен проект календаря ФНЛ-2019/20
ФНЛ
В 1-м туре соревнования состоятся следующие матчи:
7 июля:
«Чайка» — «Чертаново»
«Факел» — «Торпедо» (Москва)
«Балтика» — «Спартак-2»
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»
«Мордовия» — «Нефтехимик»
«Нижний Новгород» — «Томь»
«Луч» — «Химки»
«Авангард» — «Ротор»
«Текстильщик» — «Енисей»
9 июля:
«Армавир» — «Краснодар-2»
До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 23 ноября.
Весной турнир возобновится 9 марта 2020 года, а заключительный 38-й тур первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 16 мая 2020 года.
Переходные матчи с командами РПЛ состоятся 21 и 24 мая 2020 года. 0