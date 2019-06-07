ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хамес РодригесБудущее Хамеса Родригеса. Мечта, реальность и АПЛ для звездного колумбийца
  • 14:00
    • Вондроушова и Барти сыграют в финале «Ролан Гаррос»
  • 13:18
    • «Спартак» продлил контракт с защитником
  • 12:27
    • ПСЖ лидирует в борьбе за де Лигта
  • 12:13
    • Источник: Рабьо решил остаться в ПСЖ
  • 11:57
    • Коутиньо решил покинуть «Барселону»
    Все новости спорта

    Стал известен проект календаря ФНЛ-2019/20

    ФНЛ Футбол России Авангард Курск Торпедо Армавир Балтика Краснодар-2 Луч-Энергия Мордовия Нижний Новгород Ротор СКА-Хабаровск Спартак-2 Томь Факел Химки Шинник Чертаново Енисей Торпедо Календарь ФНЛ
    Одобрен проект календаря первенства ФНЛ в сезоне-2019/20, сообщается на официальном сайте лиги.

    Стал известен проект календаря ФНЛ-2019/20
    Стал известен проект календаря ФНЛ-2019/20

    В 1-м туре соревнования состоятся следующие матчи:

    7 июля:

    «Чайка» — «Чертаново»
    «Факел» — «Торпедо» (Москва)
    «Балтика» — «Спартак-2»
    «СКА-Хабаровск» — «Шинник»
    «Мордовия» — «Нефтехимик»
    «Нижний Новгород» — «Томь»
    «Луч» — «Химки»
    «Авангард» — «Ротор»
    «Текстильщик» — «Енисей»

    9 июля:

    «Армавир» — «Краснодар-2»

    До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 23 ноября.

    Весной турнир возобновится 9 марта 2020 года, а заключительный 38-й тур первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 16 мая 2020 года.

    Переходные матчи с командами РПЛ состоятся 21 и 24 мая 2020 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Поражения в «стыках» не лишили «Уфу» и «Крылья» мест в элите
  • 03/06/2019 в 01:25
    •
  • Прогноз
  • Исландия — Албания
  • 2.38
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Конта пробиться в финал «Ролан Гаррос»?
  • Йоханна Конта — Маркета Вондроушова. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли Украина претендовать на медали ЧМ?
  • Колумбия U20 — Украина U20. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Отправят ли итальянцы Мали домой?
  • Италия U20 — Мали U20. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк Футбол Топ-10 лучших дуэтов защитников в международном футболеДесять лучших оборонительных дуэтов выступающих на уровне национальных сборных Вчера в 20:110
  • 10:43
    • «Барселона» начала переговоры по трансферу Рашфорда
  • 16:03
    • Стал известен проект календаря ФНЛ-2019/20
  • 10:26
    • «Тоттенхэм» нашел замену Эриксену
    Криштиану Роналду и Бернарду Силва Футбол Чемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил ШвейцарииСборная Португалии на стадионе в Порту обыграла команду Владимира Петковича Вчера в 14:480
  • Экспресс дня

  • Сборная Дании намерена улучшить турнирное положение
  • 4.87
    •
  • 16:20
    • Южная Корея обыграла Австралию в контрольной встрече
  • 13:34
    • Медведев рассказал о выгоде от расширения РПЛ
  • 12:56
    • «Ювентус» может вернуть опытного защитника
    Новак Джокович Теннис «Ролан Гаррос». Вылет Халеп, Хачанов проиграл Тиму, успех ДжоковичаОбзор очередного игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 18:170
  • 10:11
    • Канте пропустит ближайшие матчи сборной Франции
  • 10:04
    • Неймар показал травмированную ногу
  • 08:39
    • Стадион «Оренбурга» не получил лицензию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие