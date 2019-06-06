ЦСКА проявляет интерес к форварду «Тулузы»

заинтересован в услугах форварда, сообщает Footmercato.net.

Агент футболиста заявил, что его клиент имеет несколько предложений из России.

«Наш приоритет — сначала поговорить с руководством "Тулузы", чтобы выяснить, каковы намерения клуба. У Яя хороший рыночный рейтинг, особенно в Англии и России», — сказал агент.

Действующий контракт игрока с французской командой рассчитан до 2020 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 26-летний Саного провел 21 матч за «Тулузу» в чемпионате Франции, в которых забил три гола. 0