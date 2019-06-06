ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерСохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера
  • 08:09
    • Бразилия обыграла Катар, Неймар получил травму
  • 07:53
    • «Торонто» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт»
  • 23:39
    • Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
  • 22:53
    • «Рубин» может возглавить бывший игрок клуба
  • 22:01
    • ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серии
    Все новости спорта

    ЦСКА проявляет интерес к форварду «Тулузы»

    Трансферы Футбол России ЦСКА Футбол Франции Тулуза
    ЦСКА заинтересован в услугах форварда «Тулузы» Яя Саного, сообщает Footmercato.net.

    Яя Саного
    Яя Саного

    Агент футболиста заявил, что его клиент имеет несколько предложений из России.

    «Наш приоритет — сначала поговорить с руководством "Тулузы", чтобы выяснить, каковы намерения клуба. У Яя хороший рыночный рейтинг, особенно в Англии и России», — сказал агент.

    Действующий контракт игрока с французской командой рассчитан до 2020 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.

    В прошедшем сезоне 26-летний Саного провел 21 матч за «Тулузу» в чемпионате Франции, в которых забил три гола. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера
  • Вчера в 14:15
    •
  • Прогноз
  • Нидерланды — Англия
  • 1.97
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зверев не станет легкой добычей Джоковича
  • Новак Джокович — Александр Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Тим попытается взять реванш у Хачанова
  • Доминик Тим — Карен Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли Конта пробиться в финал «Ролан Гаррос»?
  • Йоханна Конта — Маркета Вондроушова. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уни Эмери Футбол Мал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджетУнаи Эмери будет вынужден усиливать команду без мощных финансовых ресурсов 04/06/2019 в 18:550
  • 08:24
    • ЦСКА проявляет интерес к форварду «Тулузы»
  • 21:47
    • Главный тренер «Барселоны» дал согласие на трансфер Гризманна
  • 18:24
    • «Ювентус» рассматривает варианты продажи Манджукича
    Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес Футбол Месси-Суарес-Неймар и еще девять лучших атакующих трио 21 векаВспоминаем самые грозные атакующие трио в клубном футболе 03/06/2019 в 22:340
  • Экспресс дня

  • Зверев постарается навязать борьбу Джоковичу
  • 4.81
    •
  • 23:58
    • Буффон не собирается завершать карьеру, заявил его агент
  • 23:29
    • Российские арбитры получили назначения на матчи отбора ЧЕ-2020
  • 23:15
    • РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в прошедшем сезоне
    Антонио Конте Футбол Конте «Ювентус» породил, Конте «Ювентус» и остановитКак сложится работа тренера в «Интере»? 04/06/2019 в 04:310
  • 18:11
    • Матчи «Ролан Гаррос» отменены из-за дождя
  • 14:57
    • СМИ: Мбаппе настроен покинуть ПСЖ
  • 14:44
    • Эриксен заявил о желании покинуть «Тоттенхэм»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие