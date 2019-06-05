Представители УЕФА дали разрешение на проведение матчей Лиги Европы на стадионев Туле. Об этом сообщается на официальном сайте «оружейников».

УЕФА разрешил «Арсеналу» проводить матчи Лиги Европы в Туле globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов обозначил ряд проблемных моментов. В частности, это отсутствие освещения в зоне подъезда команд. По его словам, вопрос прорабатывается с администрацией города Тулы. Кроме того, есть проблема асфальтирования дорог и парковок вокруг стадиона.

«Замечания комиссии УЕФА касались участия команды в квалификации. Более серьезные вопросы возникнут в случае попадания команды в групповой этап Лиги Европы.

Важно, чтобы стадион "Арсенал" соответствовал всем нормам и показателям УЕФА, был готов к проведению матчей международного уровня», — заявил директор клуба.

Напомним, «Арсенал» занял шестое место в РПЛ сезона-2018/19 и завоевал путевку во второй раунд квалификации Лиги Европы. 0