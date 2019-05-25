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    «Валенсия» выиграла Кубок Испании, одолев в финале «Барселону»

    «Барселона» — «Валенсия»: счет матча 1:2, обзор голов

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона Валенсия
    «Валенсия» стала победителем Кубка Испании, обыграв в финальном матче «Барселону» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 22-й минуте открыли левантийцы. Гайя подключился к атаке своей команды по левому флангу и отпасовал низом в центр на линию чужой штрафной, где Гамейро мяч обработал, ушел от Альбы и мощным ударом отправил мяч точно в цель.

    На 33-й минуте Карлос Солер убежал в скоростной прорыв по правому флангу атаки от Жорди Альбы и навесил во вратарскую «Барселоны», где Родриго сильным ударом головой с рикошетом от газона отправил мяч в сетку ворот.

    Каталонцы отквитали один мяч на 73-й минуте. Малком навесил с углового с правого фланга в центр штрафной «Валенсии», где Лангле ударом головой отправил мяч в ближний угол ворот. Доменек парировал этот удар, но на добивание первым успел Лионель Месси.

    Сравнять счет «Барселона» не сумела, «Валенсия» стала победителем Кубка Испании.

    Обладателем трофея стал российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев — он не играет с 24 апреля из-за травмы колена. Форвард полетел с командой на эту встречу.

    Добавим, что для «Валенсии» эта победа в Кубке Испании стала восьмой в истории. Ранее команда выигрывала трофей в 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008 годах.

    Кубок Испании. Финал
    «Барселона» — «Валенсия» — 1:2 (0:2)
    Голы: Гамейро, 21 (0:1). Родриго, 33 (0:2). Месси, 73 (1:2)«Барселона»: Силлессен, Семеду (Видаль, 46), Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич (Аленья, 76), Бускетс, Артур (Малком, 46), Сержи Роберто, Месси, Коутинью«Валенсия»: Доменеч, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Солер, Коклен, Парехо (Кондогбья, 65), Гонсалу Гедеш, Родриго (Диакаби, 88), Гамейро (Пиччини, 72)Предупреждения: Хосе Гайя, 53. Бускетс, 61. Кондогбья, 70. Видаль, 89
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