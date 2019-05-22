Руди Гарсия объявил об уходе из «Марселя»

Главный тренерпокинет команду по завершении сезона.

Об этом он объявил на пресс-конференции.

Гарсия присоединился к «Марселю» в 2016 году. В первом сезоне под его руководством «Марсель» занял пятое место в чемпионате Франции. Еще через год клуб финишировал четвертым в Лиге 1, а также дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Атлетико» со счетом 0:3.

В нынешнем сезоне «Марсель», набрав 58 очков, занимает шестую позицию в турнирной таблице Лиги 1 и лишился шансов на попадание в еврокубки по итогам сезона.

В Лиге Европы подопечные Гарсии с одним набранным очком финишировали на четвертом месте в квартете H. 0