ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Загаду — главная звезда сборной ФранцииМолодежный ЧМ-2019: Поддержит ли Франция успех главной сборной?
  • 16:57
    • Василевский встанет в ворота сборной России в матче с США
  • 16:12
    • Руди Гарсия объявил об уходе из «Марселя»
  • 15:57
    • «Барселона» интересуется форвардами «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
  • 15:43
    • Влашич интересен турецкому гранду
  • 15:28
    • «Реал» не отказался от идеи подписать Мбаппе
    Все новости спорта

    Руди Гарсия объявил об уходе из «Марселя»

    Марсель Футбол Франции Лига 1 Календарь Лиги 1
    Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия покинет команду по завершении сезона.

    Руди Гарсия
    Руди Гарсия

    Об этом он объявил на пресс-конференции.

    Гарсия присоединился к «Марселю» в 2016 году. В первом сезоне под его руководством «Марсель» занял пятое место в чемпионате Франции. Еще через год клуб финишировал четвертым в Лиге 1, а также дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Атлетико» со счетом 0:3.

    В нынешнем сезоне «Марсель», набрав 58 очков, занимает шестую позицию в турнирной таблице Лиги 1 и лишился шансов на попадание в еврокубки по итогам сезона.

    В Лиге Европы подопечные Гарсии с одним набранным очком финишировали на четвертом месте в квартете H. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Молодежный ЧМ-2019: Поддержит ли Франция успех главной сборной?
  • 05:03
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Урал»
  • 1.75
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Завоюет ли «Локо» третий трофей за три года?
  • «Локомотив» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сумеют ли США сделать сенсацию в игре с Россией?
  • Россия — США. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • От Канады и Швейцарии можно ждать результативной игры
  • Канада — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эден Азар Футбол Звезды на продажу. От Погба и Азара до СанеСильнейшие футболисты мира в межсезонье могут сменить команды Вчера в 18:330
  • 14:44
    • «Автомобилист» подписал экс-форварда НХЛ
  • 14:13
    • «Краснодар» подписал датского полузащитника
  • 10:11
    • Чалов — лучший игрок 29-го тура РПЛ
    Гарет Бэйл Футбол Избавиться от Бэйла. «Реал» попал на большие деньгиВ клубе хотят расстаться с Гаретом Бэйлом, но как это сделать — не знает никто Вчера в 13:540
  • Экспресс дня

  • Возьмет ли «Локо» трофей третий год подряд?
  • 3.57
    •
  • 16:44
    • Мата может продолжить карьеру в «Ньюкасле»
  • 16:27
    • «Атлетик» продлил контракт с 38-летним форвардом
  • 14:26
    • Кудерметова обыграла соотечественницу в Нюрнберге
    Давид Луис Футбол Фокусник Давид Луис, барабанщик Чех и еще 11 футболистов со скрытыми талантамиКакими талантами звезды футбола могут похвастаться за пределами поля? Вчера в 22:580
  • 08:14
    • «Торонто» обыграл «Милуоки» и сравнял счет в серии
  • 23:32
    • Россия обыграла Швецию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2019
  • 11:58
    • «Наполи» может подписать игрока, которым интересовался «Спартак»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие