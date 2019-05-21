Икарди не включен в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки

В составе команды не нашлось места форварду «Интера» Мауро Икарди.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари: Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Агустин Маркесин («Америка»);
защитники: Мильтон Каско («Ривер Плейт»), Хуан Фойт («Тоттенхэм Хотспур»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Песселья («Фиорентина»), Ренсо Саравия («Расинг»), Николас Тальяфико («Аякс»);
полузащитники: Родриго Де Пауль («Удинезе»), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Леандро Паредес («Пари Сен-Жермен»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родригес Гидо («Америка»);
нападающие: Маркос Акунья («Спортинг»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Лионель Месси («Барселона»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).
Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. В группе В Аргентина сыграет против сборных Колумбии, Парагвая и Катара. 0