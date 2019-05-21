ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарЗвезды на продажу. От Погба и Азара до Сане
  • 20:57
    • Икарди не включен в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
  • 18:57
    • Левников рассудит «Оренбург» и «Спартак»
  • 18:42
    • «Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи»
  • 16:51
    • Агент Фернандеса подтвердил информацию об интересе «Атлетико»
  • 16:33
    • «Фортуна» и «Аугсбург» присматриваются к Комличенко
    Все новости спорта

    Икарди не включен в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки

    Сборная Аргентины Кубок Америки-2019 Латинская Америка Календарь Кубка Америки-2019
    Сборная Аргентины объявила заявку на предстоящий Кубок Америки.

    Пауло Дибала
    Пауло Дибала

    В составе команды не нашлось места форварду «Интера» Мауро Икарди.

    Полностью заявка выглядит следующим образом:

    вратари: Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Агустин Маркесин («Америка»);

    защитники: Мильтон Каско («Ривер Плейт»), Хуан Фойт («Тоттенхэм Хотспур»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Песселья («Фиорентина»), Ренсо Саравия («Расинг»), Николас Тальяфико («Аякс»);

    полузащитники: Родриго Де Пауль («Удинезе»), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Леандро Паредес («Пари Сен-Жермен»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родригес Гидо («Америка»);

    нападающие: Маркос Акунья («Спортинг»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Лионель Месси («Барселона»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).

    Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. В группе В Аргентина сыграет против сборных Колумбии, Парагвая и Катара. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Без терпения «Реал» не вернется к успехам с Зиданом или без
  • 04:49
    •
  • Прогноз
  • Япония U20 — Эквадор U20
  • 2.25
  • Послезавтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли Россия первое место после битвы со Швецией?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Канада или США — кто победит в хоккейной классике?
  • Канада — США. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Сент-Луису» по силам выбить «Сан-Хосе» в шестом матче серии
  • «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Эффект Зидана» пока не работает Футбол Без терпения «Реал» не вернется к успехам с Зиданом или безПочему возвращение Зидана пока не помогает команде? 04:490
  • 15:55
    • Финляндия проиграла Германии на чемпионате мира
  • 20:43
    • ПСЖ близок к трансферу бразильского хавбека
  • 20:32
    • Эмери: Не ехать в Баку — личное решение Мхитаряна
    Стивен Джеррард Футбол Джеррард, Терри и еще 13 лучших капитанов в истории АПЛРейтинг пятнадцати лучших капитанов команд в эпоху английской Премьер-лиги Вчера в 22:310
  • Экспресс дня

  • Решающая битва для России и хоккейная классика
  • 3.49
    •
  • 20:19
    • ЧМ-2019: Словакия по буллитам обыграла Данию, Латвия сильнее Норвегии
  • 19:52
    • «Локомотив» — «Урал»: где и когда смотреть онлайн матча финала Кубка России
  • 17:09
    • СКА подписал контракт со шведским защитником
    Александр Головин Футбол Трансферный дайджест. 14-20 маяКто нацелился на русского хавбека «Монако», куда подастся молодой талант «Атлетико», удержит ли «Бавария» лучшего бомбардира Бундеслиги и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:420
  • 13:09
    • Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со шведами
  • 11:57
    • Тотти стал членом Зала славы итальянского футбола
  • 11:27
    • «Реал» объявит о трансфере Эриксена после финала ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие