«Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ

выиграл ув 28-м туре чемпионата России. Матч прошел в Красноярске и завершился победой гостей со счетом 4:0.

«Краснодар» вышел вперед на 31-й минуте — Виктор Классон с линии штрафной пробил точно в угол.

Еще через пять минут преимущество гостей удвоил Юрий Газинский, который реализовал выход один на один.

На 78-й минуте Иван Игнатьев оказался перед воротами после длинной передачи и нанес точный удар от угла вратарской.

На 87-й минуте точку в матче поставил Магомед Шапи-Сулейманов, который отличился после паса Шарля Каборе.

После этого поражения «Енисей» окончательно лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ. У красноярцев — 19 очков, они занимают последнее место в таблице.

«Краснодар» набрал 50 очков и поднялся на третье место.