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    «Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ

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    «Краснодар» выиграл у «Енисея» в 28-м туре чемпионата России. Матч прошел в Красноярске и завершился победой гостей со счетом 4:0.

    «Енисей» — «Краснодар»: счет матча — 0:4 обзор голов
    «Енисей» — «Краснодар»: счет матча — 0:4 обзор голов

    «Краснодар» вышел вперед на 31-й минуте — Виктор Классон с линии штрафной пробил точно в угол.

    Еще через пять минут преимущество гостей удвоил Юрий Газинский, который реализовал выход один на один.

    На 78-й минуте Иван Игнатьев оказался перед воротами после длинной передачи и нанес точный удар от угла вратарской.

    На 87-й минуте точку в матче поставил Магомед Шапи-Сулейманов, который отличился после паса Шарля Каборе.

    После этого поражения «Енисей» окончательно лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ. У красноярцев — 19 очков, они занимают последнее место в таблице.

    «Краснодар» набрал 50 очков и поднялся на третье место.

    РПЛ. 28-й тур
    «Енисей» (Красноярск) — «Краснодар» — 0:4 (0:2)
    Голы: Классон, 31 (0:1). Газинский, 36 (0:2). Игнатьев, 78 (0:3). Сулейманов, 87 (0:4)«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Сарр, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Огуде, Зотов (Кичин, 12), Семакин, Комков (Хубулов, 46), Соболев«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 71), Каборе, Газинский, Перейра (Олссон, 79), Классон, Ари (Игнатьев, 66)Предупреждения: Перейра, 51. Хубулов, 75
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