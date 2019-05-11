«Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ

«Енисей» — «Краснодар»: счет матча — 0:4 обзор голов
«Енисей»
«Краснодар» вышел вперед на 31-й минуте — Виктор Классон с линии штрафной пробил точно в угол.
Еще через пять минут преимущество гостей удвоил Юрий Газинский, который реализовал выход один на один.
На 78-й минуте Иван Игнатьев оказался перед воротами после длинной передачи и нанес точный удар от угла вратарской.
На 87-й минуте точку в матче поставил Магомед Шапи-Сулейманов, который отличился после паса Шарля Каборе.
После этого поражения «Енисей» окончательно лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ. У красноярцев — 19 очков, они занимают последнее место в таблице.
«Краснодар» набрал 50 очков и поднялся на третье место.
РПЛ. 28-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Краснодар» — 0:4 (0:2)
Голы: Классон, 31 (0:1). Газинский, 36 (0:2). Игнатьев, 78 (0:3). Сулейманов, 87 (0:4)«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Сарр, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Огуде, Зотов (Кичин, 12), Семакин, Комков (Хубулов, 46), Соболев«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 71), Каборе, Газинский, Перейра (Олссон, 79), Классон, Ари (Игнатьев, 66)Предупреждения: Перейра, 51. Хубулов, 75