«Анжи» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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На 33-й минуте Зелимхан Бакаев обыграл на правом краю сразу двух защитников, проскочил в штрафную «Анжи» и получил толчок в спину.
Арбитр назначил пенальти в ворота махачкалинцев. Бакаев с «точки» пробил в один угол ворот, а Дюпин ждал мяч в другом.
«Арсенал» набрал 45 очков и подняться на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Анжи» с 20-ю очками занимает 15-ю строчку.
Махачкалинцы стали первыми участниками элитного дивизиона чемпионата России, вылетевшими в первенство ФНЛ в следующем сезоне.
РПЛ. 28-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Арсенал» (Тула) — 0:1 (0:1)
Гол: Бакаев, 34 — с пенальти«Анжи» (Махачкала): Дюпин, Ахъядов, Калошин, Удалый, Белов, Чистяков, Ондуа (Кацаев, 86), Закиров, Гайдаров (Иванченко, 65), Понсе (Агаларов, 74), Долгов«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Костадинов, Бакаев, Джорджевич (Ожегович, 16), Кангва (Мирзов, 62)Предупреждения: Калошин, 60. Костадинов, 70. Ожегович, 89. Иванченко, 90