«Анжи» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Махачкалинскийпотерпел домашнее поражение от тульского(0:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

На 33-й минуте Зелимхан Бакаев обыграл на правом краю сразу двух защитников, проскочил в штрафную «Анжи» и получил толчок в спину.

Арбитр назначил пенальти в ворота махачкалинцев. Бакаев с «точки» пробил в один угол ворот, а Дюпин ждал мяч в другом.

«Арсенал» набрал 45 очков и подняться на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Анжи» с 20-ю очками занимает 15-ю строчку.

Махачкалинцы стали первыми участниками элитного дивизиона чемпионата России, вылетевшими в первенство ФНЛ в следующем сезоне.