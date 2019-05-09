«Валенсия» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Тренерские штабыобъявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

В первом матче, который проходил на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, «канониры» сумели добиться победы со счётом 3:1.

«Валенсия»: Нето, Пиччини, Паулиста, Гарай, Гайя, Парехо, Коклен, Гуэдеш, Гамейро, Родриго.

«Арсенал»: Чех, Сократис, Косельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Джака, Торрейра, Колашинац, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Валенсии». Коэффициент на ее победу — 1.93, на успех «Арсенала» — 4.0, на ничью — 4.15. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0