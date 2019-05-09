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    Сколько голов ждать в матче «Валенсия» — «Арсенал»?

    «Валенсия» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.97) на голы в матче Лиги Европы 9 мая 2019 года

    Лига Европы Футбол Испании Валенсия Футбол Англии Арсенал
    Прогноз на «Валенсия» — «Арсенал»
    Александр Ляказетт
    9 мая на стадионе «Месталья» состоится ответный поединок между «Валенсией» и «Арсеналом». В этом матче команды разыграют между собой путевку в финал Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019. Начнется встреча в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Арсенал».

    «Валенсия»

    Даже после поражения со счетом 3:1 в Лондоне «Валенсия» все равно считается претендентом на участие в финале турнира. Команда неплохо начала первую игру и даже сумела забить первой, однако испанцам все же чего-то не хватило.

    Поражение от «Арсенала» стало третьим кряду, поскольку до этого «бэтмены» два раза подряд уступили в Примере мадридскому «Атлетико» 3:2 и «Эйбару» 0:1. Серию хозяева прервали выездной победой над «Уэской» со счетом 2:6.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В ЛЕ клуб попал из Лиги чемпионов. До «Арсенала» «оранжевые» ни разу не проигрывали на стадии плей-офф нынешнего сезона. В 7 играх коллектив одержал 5 побед, один раз сыграл вничью и, как известно, один раз уступил.

    Дома «летучие мыши» выиграли 3 встречи из 3, пропустив всего 1 мяч. На «Месталье» в этом году «Валенсия» оставалась непобежденной в 20 из 21 последнего матча.

    В списке кадровых потерь указан Кондогбиа. Зато вернулся Коклен после дисквалификации. Кроме опорного полузащитника не сыграет Черышев.

    «Арсенал»

    «Арсенал» блеснул в Лондоне благодаря паре своих форвардов. Речь, конечно же, идет о Ляказетте и Обамеянге. Первый оформил дубль, а второй добил испанцев, забив в конце игры.

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    Игровая форма у «канониров» пока что не поддается аналитике. Они сначала могут проиграть «Лестеру» 3:0, а затем выиграть у такого сложного соперника как «Валенсия». 3 поражения в последних 5 матчах нанесли «столичным». Хотя после победы в ЛЕ клуб прервал неудачную серию ничьей с «Брайтоном».

    Второй прогноз на «Валенсия» — «Арсенал»

    Расклад такой, что, скорее всего, «Арсенал» не сможет вернуть себе место в топ-4 АПЛ. Именно поэтому для попадания в Лигу чемпионов в следующем сезоне гостям надо побеждать в Лиге Европы в этом году.

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    • Пока что им неплохо удается работа над ошибками — победа в 4 последних поединках на турнире, причем только с одним пропущенным голом. А вот на выезде «красно-белые» проиграли 2 из 3 выступлений.

    У Эмери довольно большой лазарет — Беллерин, Рэмзи, Уэлбек, Холдинг и Суарес.

    Прогноз

    «Валенсия» хорошо играет дома. «Арсенал» за все время сыграл на «Месталье» три поединка и во всех случаях проигрывал. Вполне возможно, что хозяева и в этот раз чем-то попытаются взять соперника на абордаж.

    Букмекеры это чувствуют, поэтому дали на победу одной и другой команды коэффициенты 1.90 и 3.90 соответственно.

    «Валенсия» умеет забивать и она это точно сделает, учитывая, что другого выхода у нее нет. «Арсеналу» достаточно сбивать темп и пытаться больше держать мяч, чтобы нейтрализовать напор хозяев.

    В первом тайме лондонский коллектив попытается сдержать давление «оранжевых», но, скорее всего, голы все-таки будут. Предлагаем исход «1 тайм тотал больше 1» с коэффициентом 1.60.

    Также прогнозируем как минимум 3 забитых гола. На вариант с подстраховкой «тотал больше 3» предлагают 1.97. 0

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    «Валенсия» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.97) на голы в матче Лиги Европы 9 мая 2019 года. Прогноз на «Валенсия» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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