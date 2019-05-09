ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи Эмери«Арсенал» посыпался. Все резко стало плохо Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак«Судья или вор?». Исполнилось десять лет одному из самых скандальных матчей в истории ЛЧ Венсан КомпаниДостойное прощание капитана. Компани на «Этихаде» приблизил «Сити» к чемпионству
  • 23:56
    • «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов
  • 23:23
    • Тиаго Силва пропустит остаток сезона
  • 22:17
    • «Рома» переключилась на Сарри после отказа Конте
  • 22:06
    • «Химки» обыграли «Астану» во втором матче плей-офф
  • 21:18
    • Агуэро, Азар и Ван Дейк номинированы на приз лучшему игроку сезона в АПЛ
  • 21:01
    • Гвардиола и Клопп номинированы на звание лучшего тренера сезона в АПЛ
  • 14:09
    • КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру чемпионата в сезоне-2019/20
    Все новости спорта

    Оформит ли «Арсенал» путевку в финал ЛЕ на «Месталье»?

    «Валенсия» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 9 мая 2019 года

    Лига Европы Арсенал Футбол Англии Валенсия Футбол Испании
    Прогноз на «Валенсия» — «Арсенал»
    «Арсенал»
    В четверг, 9 мая, «Валенсия» примет на своем поле «Арсенал» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы. Начало матча в 22:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Арсенал».

    «Валенсия»

    «Валенсия» в 1/16 финала Лиги Европы уверенна прошла «Селтик» одержав две победы — 2:0 в гостях и 1:0 дома.

    В 1/8 финала «летучие мыши» встречались с «Краснодаром». Валенсийцы добились нужного результата, забив решающий гол только под занавес ответной встречи (2:1 дома и 1:1 в гостях).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В четвертьфинале левантийцы уверенно обыграли на выезде «Вильярреал» (3:1), а дома добились победы со счетом 2:0.

    В первом полуфинальном матче «Валенсия» в Лондоне проиграла «Арсеналу» со счетом 1:3. Это поражение стало третьим подряд для испанского клуба.

  • Топ-5 европейских чемпионатов: каким будет финиш?
  • Кто окажется сильнее на финишной ленточке?
  • Вчера

    • В последнем матче левантийцы разгромили на выезде «Уэску» (6:2) и с 55 очками занимают 5 место в таблице Примеры. Разница мячей 46-34, лучший бомбардир с 9 годами Дани Парехо.

    Из-за травм не сыграют в матче Денис Черышев и Жоффрей Кондогбиа.

    «Арсенал»

    В 1/16 финала лондонский клуб встречался с БАТЭ (0:1 на выезде и 3:0 дома). В 1/8 финала попался еще более сложный соперник — «Ренн» (1:3 на выезде и 3:0 дома).

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В четвертьфинале «Арсенал» дома победил «Наполи» со счетом 2:0, а на выезде одержал победу со счетом 1:0.

    В первом полуфинальном матче «Арсенал» пропустил первым, но затем уверенно победил «Валенсию» (3:1), прервав серию из трех поражений в АПЛ.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В последнем матче лондонцы поделили очки с «Брайтоном» (1:1), потеряв шансы на попадание в топ-4 и в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

  • Ляказетт и Обамеянг — главная надежда «Арсенала» на Лигу чемпионов
  • Два форварда принесли «канонирам» домашнюю победу над «Валенсией» в Лиге Европы
  • 03/05/2019

    • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 5-е место с 67 очками, разница мячей 70-50, лучший бомбардир с 20 голами Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Матч из-за травм пропустят Эктор Бельерин, Дэнни Уэлбек и Роб Холдинг.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Валенсию» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,85, тогда как на ничью — 3,85, а на успех «Арсенала» — 3,90.

    На проход «Арсенала» в финал дают коэффициент 1,30, а на успех «Валенсии» — 3,55.

    «Валенсия» уверенно играет на своем поле, в то время как выездная статистика «Арсенала» не блещет. Прогнозируем, что левантийцы на проиграют в домашнем матче.

    «Валенсии» нужно забивать, но испанский клуб и пропускает почти в каждом матче. Интересны варианты «Забьют обе» за 1,55 и «Арсенал забьет во втором тайме» за 1,85. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Франк Рибери
  • Трансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
    • 18:58 06/05/2019     Жорди Альба и Лионель Месси
  • «Ливерпуль» пал перед величием Месси. «Красные» пропустили три гола на «Камп Ноу»
    • 12:12 02/05/2019     Маркус Рэшфорд
  • Будущее «МЮ». Четыре игрока, на которых Сульшер может положиться в следующем сезоне
    • 14:59 06/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Валенсия» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 9 мая 2019 года. Прогноз на «Валенсия» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
    Тоже интересно
    «Коламбус» — «Бостон» Хоккей НХЛ. Вылет «Коламбуса» и трудовая победа «Колорадо»Результаты матчей плей-офф НХЛ 7 мая Вчера в 08:270
  • 12:49
    • Турбин обслужит матч «Зенит» — ЦСКА
  • 12:36
    • Игроки ЦСКА получили по 60 млн рублей за победу в Кубке Гагарина
  • 00:10
    • Вейналдум: Мы с самого начала верили, что можем выиграть 4:0
    Рибери может выиграть с «Баварией» очередной Команда Юргена Клоппа проводит фантастический сезон, но сможет ли что-то выиграть? Футбол Топ-5 европейских чемпионатов: каким будет финиш?Кто окажется сильнее на финишной ленточке? Вчера в 05:550
  • Экспресс дня

  • «Барселона» не пожалеет «Ливерпуль»
  • 4.51
    •
  • 23:59
    • Бой Усика с Такамом отменен
  • 23:47
    • Бабель может вернуться в Турцию
  • 23:46
    • Райкович: «Химки» сейчас играют процентов на 80-90 от своей реальной силы
    Франк Рибери Футбол Трансферный дайджест. 30 апреля — 6 маяГде продолжит карьеру Рибери, от какой зарплаты отказывается Де Хеа, сколько «Реал» заплатит за Йовича и другие трансферные новости последних дней. 06/05/2019 в 18:580
  • 23:33
    • «МЮ» возобновил интерес к защитнику «Лестера»
  • 23:27
    • Куртинайтис: Я доволен тем, как сейчас играют «Химки»
  • 23:15
    • Хомуха: Ребятам просто не хватило опыта
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие