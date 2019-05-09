«Валенсия» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 9 мая 2019 года

В четверг, 9 мая, «Валенсия» примет на своем поле «Арсенал» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы. Начало матча в 22:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Арсенал».

«Валенсия»

«Валенсия» в 1/16 финала Лиги Европы уверенна прошла «Селтик» одержав две победы — 2:0 в гостях и 1:0 дома.

В 1/8 финала «летучие мыши» встречались с «Краснодаром». Валенсийцы добились нужного результата, забив решающий гол только под занавес ответной встречи (2:1 дома и 1:1 в гостях).

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В четвертьфинале левантийцы уверенно обыграли на выезде «Вильярреал» (3:1), а дома добились победы со счетом 2:0.

В первом полуфинальном матче «Валенсия» в Лондоне проиграла «Арсеналу» со счетом 1:3. Это поражение стало третьим подряд для испанского клуба.

В последнем матче левантийцы разгромили на выезде «Уэску» (6:2) и с 55 очками занимают 5 место в таблице Примеры. Разница мячей 46-34, лучший бомбардир с 9 годами Дани Парехо.

Из-за травм не сыграют в матче Денис Черышев и Жоффрей Кондогбиа.

«Арсенал»

В 1/16 финала лондонский клуб встречался с БАТЭ (0:1 на выезде и 3:0 дома). В 1/8 финала попался еще более сложный соперник — «Ренн» (1:3 на выезде и 3:0 дома).

В четвертьфинале «Арсенал» дома победил «Наполи» со счетом 2:0, а на выезде одержал победу со счетом 1:0.

В первом полуфинальном матче «Арсенал» пропустил первым, но затем уверенно победил «Валенсию» (3:1), прервав серию из трех поражений в АПЛ.

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В последнем матче лондонцы поделили очки с «Брайтоном» (1:1), потеряв шансы на попадание в топ-4 и в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 5-е место с 67 очками, разница мячей 70-50, лучший бомбардир с 20 голами Пьер-Эмерик Обамеянг.

Матч из-за травм пропустят Эктор Бельерин, Дэнни Уэлбек и Роб Холдинг.

Прогноз

Букмекеры считают «Валенсию» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,85, тогда как на ничью — 3,85, а на успех «Арсенала» — 3,90.

На проход «Арсенала» в финал дают коэффициент 1,30, а на успех «Валенсии» — 3,55.

«Валенсия» уверенно играет на своем поле, в то время как выездная статистика «Арсенала» не блещет. Прогнозируем, что левантийцы на проиграют в домашнем матче.

«Валенсии» нужно забивать, но испанский клуб и пропускает почти в каждом матче. Интересны варианты «Забьют обе» за 1,55 и «Арсенал забьет во втором тайме» за 1,85. 0