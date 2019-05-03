УЕФА вынес вердикт в деле о натурализации Мораеса

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА подтвердил правомерность выступленийза сборную Украины в матчах с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

«Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков — настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом», — написал на своей странице в Facebook президент ФФУ Андрей Павелко.

Таким образом, сборную Украины не будут лишать набранных очков в матчах отбора на Евро-2020, «сине-желтые» с четырьмя баллами в активе возглавляют группу В. Следующий матч сборной Украины состоится 7 июня против команды Сербии.

Напомним, ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций завел дело в отношении сборной Украины. Протест по участию Мораеса в матчах отбора Евро-2020 подали футбольные федерации Португалии и Люксембурга.

Они настаивали на том, что 31-летний нападающий не имел права выступать за сборную Украины, так как не прожил на новой родине пять лет подряд, не покидая страну на длительное время. 0