ПСЖ планирует летом подписать нападающего «Фиорентины»

Федерико Кьеза
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По информации источника, французский клуб намерен подписать 21-летнего итальянца в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось об интересе к итальянскому футболисту со стороны грандов Серии А — «Ювентуса», «Наполи» и «Интера». Так, туринский клуб был готов заплатить за Кьезу 60 миллионов евро. Также Федерико входил в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В этом сезоне Кьеза провел 27 матчей за «Фиорентину», забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2022 года. 0