ПСЖ планирует летом подписать нападающего «Фиорентины»

намерен включиться в борьбу за нападающего, утверждает Rai Sport.

Федерико Кьеза sport.virgilio.it 5000 Бонус за регистрацию Играть!

По информации источника, французский клуб намерен подписать 21-летнего итальянца в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к итальянскому футболисту со стороны грандов Серии А — «Ювентуса», «Наполи» и «Интера». Так, туринский клуб был готов заплатить за Кьезу 60 миллионов евро. Также Федерико входил в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В этом сезоне Кьеза провел 27 матчей за «Фиорентину», забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2022 года. 0