«Лестер» объявил о назначении Роджерса на пост главного тренера

Новым главным тренеромстал экс-наставник «Селтика», сообщает пресс-служба английского клуба.

Брендан Роджерс lcfc.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до июня 2022 года.

«Это назначение — большая честь для меня. Я отдам жизнь, чтобы заставить болельщиков гордиться своим клубом.

Вместе мы станем сильнее, и я рассчитываю на сотрудничество с игроками, персоналом и фанатами, чтобы сделать правильные шаги вперед», — заявил Роджерса.

Последним местом работы Роджерса был «Селтик». Под его руководством «кельты» дважды выигрывали чемпионат Шотландии. «Лестер» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 32 очка после 27 туров. 0