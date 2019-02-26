ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Елизавета Туктамышева и Евгения МедведеваФедерация испугалась выбора между Медведевой и Туктамышевой
  • 22:40
    • «Лестер» объявил о назначении Роджерса на пост главного тренера
  • 22:10
    • СКА стартовал в плей-офф с поражения от «Спартака»
  • 21:50
    • ЦСКА начал серию плей-офф с «Витязем» с «сухой» победы
  • 21:48
    • Гвардиола: Когда «Ливерпуль» не выигрывает, мы счастливы
  • 20:54
    • Матч между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный
    Все новости спорта

    «Лестер» объявил о назначении Роджерса на пост главного тренера

    Лестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Селтик Календарь АПЛ
    Новым главным тренером «Лестера» стал экс-наставник «Селтика» Брендан Роджерс, сообщает пресс-служба английского клуба.

    Брендан Роджерс
    Брендан Роджерс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до июня 2022 года.

    «Это назначение — большая честь для меня. Я отдам жизнь, чтобы заставить болельщиков гордиться своим клубом.

    Вместе мы станем сильнее, и я рассчитываю на сотрудничество с игроками, персоналом и фанатами, чтобы сделать правильные шаги вперед», — заявил Роджерса.

    Последним местом работы Роджерса был «Селтик». Под его руководством «кельты» дважды выигрывали чемпионат Шотландии. «Лестер» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 32 очка после 27 туров. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сульшер привил «МЮ» характер
  • 14:43
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
  • 1.95
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли «ириски» добыть долгожданные три очка?
  • «Кардифф» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Вулверхэмптон» продолжить свою успешную серию?
  • «Хаддерсфилд» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Покажет ли «Лестер» признаки выхода из кризиса?
  • «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пентек уже забил семь голов в шести матчах за «Милан» Футбол Кшиштоф Пентек: польская сенсация в «Милане»Левандовски и Милик уже в его тени 06:150
  • 18:55
    • Президент Ла Лиги может возглавить АПЛ
  • 18:41
    • Гвардиола: Надеюсь, Зинченко ждет долгая карьера в «Манчестер Сити»
  • 18:24
    • Карвахаль: Мы в хорошей форме перед встречей с «Барселоной»
    «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» Хоккей НХЛ. Шайба Дадонова, передачи Яковлева и КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля 09:000
  • Экспресс дня

  • Прервут ли «Эвертон» и «Лестер» серии поражений?
  • 2.38
    •
  • 23:00
    • Волейболистки московского «Динамо» вышли в четвертьфинал ЛЧ
  • 22:43
    • Леннон возглавил «Селтик», сменив Роджерса
  • 21:59
    • «Локомотив» ушел от поражения в матче с «Мольде»
    Хавьер Пасторе Футбол Трансферный дайджест. 19-25 февраляСколько может зарабатывать Ракитич в Италии, кто интересуется лучшим бомбардиром Бундеслиги, куда уйдут ветераны «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней 00:170
  • 18:08
    • «Енисей» разгромно проиграл клубу ФНЛ
  • 17:53
    • Дементьева будет назначена заместителем спортивного директора «Монако»
  • 17:31
    • Два английских клуба претендуют на Хамеса
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие