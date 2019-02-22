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    Киевское «Динамо» одолело «Олимпиакос» и вышло в 1/8 финала ЛЕ

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    Киевское «Динамо» одержало победу над «Олимпиакосом» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фран Соль
    Фран Соль
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    Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 1:0.

    Победный для киевлян гол забил Фран Соль, который на 32-й минуте нанес точный удар в ближний угол после передачи Виталия Миколенко.

    В концовке матча греки устроили штурм ворот Дениса Бойко, однако пробить его так и не смогли.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Динамо» — «Олимпиакос» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 32 Фран Соль«Динамо»: Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Шепелев, Шапаренко (Гармаш, 76), Цыганков, Буяльский, Вербич (Смирный, 90), Фран Соль«Олимпиакос»: Жозе Са, Мерья, Цимикас, Торосидис, Сиссе, Фортунис (Герреро, 65), Бухалакис (Натхо, 65), Поденсе, Гильерме, Жил Диаш (Масурас, 46), ХассанПредупреждения: Вербич (22), Сиссе (22), Кендзера (23), Поденсе (45), Герреро (66), Шепелев (79), Торосидис (84)

    По сумме двух встреч «Динамо» победило 3:2 и вышло в 1/8 финала. 0

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