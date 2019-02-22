Киевское «Динамо» одолело «Олимпиакос» и вышло в 1/8 финала ЛЕ

Киевскоеодержало победу надв домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 1:0.

Победный для киевлян гол забил Фран Соль, который на 32-й минуте нанес точный удар в ближний угол после передачи Виталия Миколенко.

В концовке матча греки устроили штурм ворот Дениса Бойко, однако пробить его так и не смогли.

Лига Европы. 1/16 финала «Динамо» — «Олимпиакос» — 1:0 (1:0) Гол: 1:0 — 32 Фран Соль«Динамо»: Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Шепелев, Шапаренко (Гармаш, 76), Цыганков, Буяльский, Вербич (Смирный, 90), Фран Соль«Олимпиакос»: Жозе Са, Мерья, Цимикас, Торосидис, Сиссе, Фортунис (Герреро, 65), Бухалакис (Натхо, 65), Поденсе, Гильерме, Жил Диаш (Масурас, 46), ХассанПредупреждения: Вербич (22), Сиссе (22), Кендзера (23), Поденсе (45), Герреро (66), Шепелев (79), Торосидис (84)

По сумме двух встреч «Динамо» победило 3:2 и вышло в 1/8 финала. 0