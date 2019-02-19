Гюндоган: Как минимум один раз «МанСити» должен был выиграть Лигу чемпионов

«За последние годы мы много чего пережили в Лиге чемпионов. И не всегда это было только хорошее. Мы должны были выиграть ее как минимум один раз.
Каждый клуб, каждая команда, каждый игрок хотел бы однажды поднять этот трофей.
Конкуренция в Лиге чемпионов настолько высока, что твои шансы на победу не слишком велики, но одна команда все-таки выигрывает ее каждый год.
Если хочешь войти в международную элиту как клуб или игрок, тебе нужно завоевать этот титул.
Если у нас это однажды получится, "Манчестер Сити" войдет в новую эру, поднимется на один уровень с "Реалом", "Барселоной", "Баварией" или "Ювентусом".
Наша задача — сделать все возможное, чтобы это стало реальностью», — приводит слова 28-летнего немца официальный сайт УЕФА.
Матч «Шальке» — «Манчестер Сити» пройдет 20 февраля на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене. Начало — 23:00 (мск). 0