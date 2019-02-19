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    Гюндоган: Как минимум один раз «МанСити» должен был выиграть Лигу чемпионов

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке» рассказал о задачах команды в турнире.

    Илкай Гюндоган
    Илкай Гюндоган
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    «За последние годы мы много чего пережили в Лиге чемпионов. И не всегда это было только хорошее. Мы должны были выиграть ее как минимум один раз.

    Каждый клуб, каждая команда, каждый игрок хотел бы однажды поднять этот трофей.

    Конкуренция в Лиге чемпионов настолько высока, что твои шансы на победу не слишком велики, но одна команда все-таки выигрывает ее каждый год.

    Если хочешь войти в международную элиту как клуб или игрок, тебе нужно завоевать этот титул.

    Если у нас это однажды получится, "Манчестер Сити" войдет в новую эру, поднимется на один уровень с "Реалом", "Барселоной", "Баварией" или "Ювентусом".

    Наша задача — сделать все возможное, чтобы это стало реальностью», — приводит слова 28-летнего немца официальный сайт УЕФА.

    Матч «Шальке» — «Манчестер Сити» пройдет 20 февраля на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене. Начало — 23:00 (мск). 0

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