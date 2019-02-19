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    Джанаев потребовал от «Рубина» еще 200 млн рублей

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    Бывший голкипер «Рубина» Сослан Джанаев потребовал от казанской команды еще 200 миллионов рублей, после того как на днях клуб выплатил ему 35 миллионов долга, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Сослан Джанаев
    Сослан Джанаев
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    По информации источника, по контракту футболист получал 1,5 миллиона евро в год, и так как договор был разорван по вине «Рубина», то клуб должен выплатить долг полностью.

    Несмотря на финансовые трудности казанцы были вынуждены пойти на мировую и признать долг. При этом РФС запретил клубу из Казани до погашения долга регистрировать новых футболистов.

    Напомним, Джанаев перешел в «Рубин» из «Ростова» летом 2017 года. За казанскую команду он провел 23 матча и пропустил 17 голов. 0

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