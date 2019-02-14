Эмери: Я оптимист и верю, что «Арсенал» переломит ход противостояния

Унаи Эмери
twitter.com/arsenal
«Мы проиграли. Радоваться нечему. В первом тайме у нас было много моментов, но БАТЭ играл здорово в обороне.
У нас были шансы и после перерыва, однако снова БАТЭ отлично показал себя в защите — тем более он забил. Надеемся, что через неделю игра будет совсем другой.
Ляказетт получил красную. Конечно, разочарованы. Увы, он не сможет нам помочь через неделю. Сам момент я не видел, поэтому не могу ничего сказать по поводу справедливости наказания.
Я оптимист и верю в свою команду. Уверен, мы способны переломить ход противостояния, чтобы пройти дальше», — цитирует «Прессбол» Эмери. 0