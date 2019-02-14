Эмери: Я оптимист и верю, что «Арсенал» переломит ход противостояния

Главный тренер «Арсенала»поделился впечатлениями от первого матча противв 1/16 финала Лиги Европы (0:1).

Унаи Эмери twitter.com/arsenal 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Мы проиграли. Радоваться нечему. В первом тайме у нас было много моментов, но БАТЭ играл здорово в обороне.

У нас были шансы и после перерыва, однако снова БАТЭ отлично показал себя в защите — тем более он забил. Надеемся, что через неделю игра будет совсем другой.

Ляказетт получил красную. Конечно, разочарованы. Увы, он не сможет нам помочь через неделю. Сам момент я не видел, поэтому не могу ничего сказать по поводу справедливости наказания.

Я оптимист и верю в свою команду. Уверен, мы способны переломить ход противостояния, чтобы пройти дальше», — цитирует «Прессбол» Эмери. 0