Защита Мамаева обжаловала продление ареста

Защита обжаловала продление ареста футболиста «Краснодара»до 8 апреля.

Об этом рассказал агент футболиста Игорь Бушманов.

«В постановлениях следователя и суда отсутствуют обоснования о невозможности применения альтернативной меры пресечения с учетом существенного изменения как следственной ситуации по делу, так и оснований, которые ранее учитывались судами при избрании и продлении меры пресечения», — приводит текст жалобы РИА Новости.

Согласно заявлению, суд первой инстанции не дал надлежащей оценки исследованным в процессе обстоятельствам, свидетельствующим о бездействии в волоките следствия.

Адвокаты других фигурантов дела намерены подать апелляционные жалобы на постановление Тверского суда 11 февраля. 0