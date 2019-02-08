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    Защита Мамаева обжаловала продление ареста

    Между тем Скандалы Светская жизнь Краснодар Футбол России
    Защита обжаловала продление ареста футболиста «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля.

    Павел Мамаев
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    Об этом рассказал агент футболиста Игорь Бушманов.

    «В постановлениях следователя и суда отсутствуют обоснования о невозможности применения альтернативной меры пресечения с учетом существенного изменения как следственной ситуации по делу, так и оснований, которые ранее учитывались судами при избрании и продлении меры пресечения», — приводит текст жалобы РИА Новости.

    Согласно заявлению, суд первой инстанции не дал надлежащей оценки исследованным в процессе обстоятельствам, свидетельствующим о бездействии в волоките следствия.

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