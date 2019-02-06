Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Тверской суд Москвы принял решение продлить арест нападающегои полузащитникана два месяца — до 8 апреля, передает «Чемпионат».

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Аналогичное решение суд принял и в отношении младшего брата форварда Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, которые также являются фигурантами дела.

Братья Кокорины вместе с Мамаевым и Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. Срок меры пресечения всех четверых должен был закончиться 8 февраля.

При этом ранее арест молодых людей уже продлевали. Изначально он был рассчитан до 8 декабря. 0