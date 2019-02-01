«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании

«Реал»
twitter.com/realmadrid
В составе победителей дубль оформил Карим Бензема (27-я, 43-я минуты), еще раз отличился Маркос Льоренте (76).
Единственный мяч хозяев поля забил Педро Порро (71).
Первая игра завершилась победой «Реала» — 4:2. По сумме двух матчей подопечные Сантьяго Солари (7:3) вышли в полуфинал турнира.
Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч
«Жирона» — «Реал» — 1:3 (0:2)
Голы: Бензема, 27 (0:1). Бензема, 43 (0:2). Порро, 71 (1:2). Льоренте, 76 (1:3)«Жирона»: Ираисос, Порро, Хонас Ромалью, Эспиноса, Муньеса (Хуанпе, 46), Рауль Гарсия, Дуглас Луис, Гранель, Пэк Сын Хо (Алекс Пачон, 68), Лосано, Стуани (Фернандес, 59)«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос (Начо, 63), Марселу, Льоренте, Кроос, Себальос, Васкес, Бензема (Асенсио, 58), Винисиус Жуниор (Бэйл, 67)Предупреждения: Стуани, 49. Карвахаль, 65. Лосано, 72