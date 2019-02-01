«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании

Мадридскийна выезде обыграл(3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.

В составе победителей дубль оформил Карим Бензема (27-я, 43-я минуты), еще раз отличился Маркос Льоренте (76).

Единственный мяч хозяев поля забил Педро Порро (71).

Первая игра завершилась победой «Реала» — 4:2. По сумме двух матчей подопечные Сантьяго Солари (7:3) вышли в полуфинал турнира.