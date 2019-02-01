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    «Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Жирона
    Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Жирону» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.

    «Реал»
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    В составе победителей дубль оформил Карим Бензема (27-я, 43-я минуты), еще раз отличился Маркос Льоренте (76).

    Единственный мяч хозяев поля забил Педро Порро (71).

    Первая игра завершилась победой «Реала» — 4:2. По сумме двух матчей подопечные Сантьяго Солари (7:3) вышли в полуфинал турнира.

    Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч
    «Жирона» — «Реал» — 1:3 (0:2)
    Голы: Бензема, 27 (0:1). Бензема, 43 (0:2). Порро, 71 (1:2). Льоренте, 76 (1:3)«Жирона»: Ираисос, Порро, Хонас Ромалью, Эспиноса, Муньеса (Хуанпе, 46), Рауль Гарсия, Дуглас Луис, Гранель, Пэк Сын Хо (Алекс Пачон, 68), Лосано, Стуани (Фернандес, 59)«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос (Начо, 63), Марселу, Льоренте, Кроос, Себальос, Васкес, Бензема (Асенсио, 58), Винисиус Жуниор (Бэйл, 67)Предупреждения: Стуани, 49. Карвахаль, 65. Лосано, 72
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