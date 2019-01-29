Паредес — игрок ПСЖ

на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника

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24-летний аргентинец подписал с «красно-синими» контракт на 4,5 года, а питерский клуб получат в качестве компенсации 40 миллионов евро. Также соглашение предусматривает выплату «Зениту» еще до 7,5 миллионов в качестве бонусов за достижения футболиста в составе новой команды.

В ПСЖ он будет выступать под 8-м номером. Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Паредес провел 15 матчей за «Зенит», в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. 0