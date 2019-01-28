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    Смолов извинился за незабитый пенальти на ЧМ-2018

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    Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов вспомнил о неудачном пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией.

    Федор Смолов
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    «За неделю до этого мы играли с Испанией, и я первым пошел бить. Я был спокоен и уверен, что забью. То есть не был уверен, что забью, но шел спокойно, по крайней мере, зная, куда буду бить, и что если я пробью так, как умею, то, скорее всего, это будет гол, даже если вратарь угадает угол.

    Соответственно, проходит неделя, после этого мы разговариваем с ребятами, во время подготовки к хорватам обсуждаем, и Игорь Акинфеев — как сейчас помню, сидим в бане — говорит: "Мы перед матчем готовились с тренером по вратарям, смотрели, как испанцы бьют пенальти — и они пробили все туда, куда и на видео. Я знал, куда они будут бить, и они все пробили ровно туда, куда я и ожидал".

    Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами. То есть наступает серия пенальти, и я на фоне этого разговора начинаю думать: "Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов еще и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий". Я смотрю на него и думаю: "Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо... А он еще, скорее всего, и будет ждать влево... Куда мне бить: вправо я не тренировал". Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать.

    Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В свое оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я забил бы. Я подумал: "Он будет гадать, упадет влево, а вдруг вправо, а я пробью по центру".

    Хотелось спрятаться первое время. Спрятаться, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча про Майкла Джордана — нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу — я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне», — сказал Смолов в интервью с Ксенией Собчак. 0

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