«Ювентус» интересуется Ивановичем и двумя экс-игроками «Зенита»

, если продаст, намерен приобрести защитника, сообщает Sky Sport Italia.

Как утверждает источник, 31-летний марокканец может продолжить карьеру в Катаре, где на него претендует клуб «Аль-Духайль».

Приоритетным вариантом на замену является Марио Касерес из «Лацио». Уругваец уже имеет опыт выступлений за «Ювентус». Также в шорт-лист туринцев входят Бранислав Иванович («Зенит»), Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»).

Отметим, что 34-летний Шкртел и 37-летний Алвеш ранее также выступали за «Зенит». Мартин защищал цвета сине-бело-голубых с 2004 по 2007 год, а Бруну — с 2010 по 2013-й. 0