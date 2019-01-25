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    «Ювентус» интересуется Ивановичем и двумя экс-игроками «Зенита»

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    «Ювентус», если продаст Мехди Бенатиа, намерен приобрести защитника, сообщает Sky Sport Italia.

    Бранислав Иванович
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    Как утверждает источник, 31-летний марокканец может продолжить карьеру в Катаре, где на него претендует клуб «Аль-Духайль».

    Приоритетным вариантом на замену является Марио Касерес из «Лацио». Уругваец уже имеет опыт выступлений за «Ювентус». Также в шорт-лист туринцев входят Бранислав Иванович («Зенит»), Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»).

    Отметим, что 34-летний Шкртел и 37-летний Алвеш ранее также выступали за «Зенит». Мартин защищал цвета сине-бело-голубых с 2004 по 2007 год, а Бруну — с 2010 по 2013-й. 0

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