ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции, Неймар получил травму

ПСЖ
twitter.com/PSG_inside
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали уругвайский нападающий Эдинсон Кавани (4-я минута) и аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария (80).
В начале второго периода нападающий парижан Неймар получил травму и покинул поле со слезами на глазах.
Соперник ПСЖ по следующему раунду определится позднее.
Ранее в 1/8 финала Кубка вышел «Дижон», обыгравший «Сент-Этьен» со счетом 6:3. Также в следующую стадию пробились «Кан», разгромивший «Вири-Шатийон» (6:0), и «Ренн», обыгравший «Сен-Приве Сен-Илере» (2:0). 0