ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции, Неймар получил травму

В матче 1/16 финала Кубка Франциина своем поле переигралсо счетом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали уругвайский нападающий Эдинсон Кавани (4-я минута) и аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария (80).

В начале второго периода нападающий парижан Неймар получил травму и покинул поле со слезами на глазах.

Соперник ПСЖ по следующему раунду определится позднее.

Ранее в 1/8 финала Кубка вышел «Дижон», обыгравший «Сент-Этьен» со счетом 6:3. Также в следующую стадию пробились «Кан», разгромивший «Вири-Шатийон» (6:0), и «Ренн», обыгравший «Сен-Приве Сен-Илере» (2:0). 0