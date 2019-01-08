«Спартак» объявил о расторжении контрактов с еще двумя футболистами

Главный тренеробъявил о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон между московским клубом и защитником, а также полузащитником

«Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

«Сегодня трудовой договор расторгнут и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю», — добавил Кононов.

Петкович играл в «Спартаке» с 2017 года. На его счету 16 официальных матчей. Еременко перешел в «Спартак» в августе 2018 года, появившись на поле в семи официальных матчах. 0