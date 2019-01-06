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    «Тулуза» разгромила «Ниццу» в Кубке Франции

    Кубок Франции Футбол Франции Ницца Тулуза
    В матче 1/32 финала Кубка Франции «Тулуза» одержала домашнюю победу над «Ниццей» со счетом 4:1.

    «Тулуза»
    «Тулуза»
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    В составе победителей голами отметились Бафоде Диаките (40-я минута), Макс-Ален Градель (45), Матье Доссеви (68) и Мануэл Гарсия (84).

    За гостей отличился Ихсан Сакко (48).

    «Тулуза» вышла в 1/16 финала турнира, «Ницца» из Кубка Франции вылетела.

    В других матчах 1/32 финала турнира «Сент-Этьен» на выезде разгромил «Олимпик Страсбург» со счётом 6:0, «Бордо» на своём поле потерпел поражение во встрече с «Гавром» (0:1), а «Ренн» оказался сильнее «Бреста» (2:2, по пенальти — 5:4). 0

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